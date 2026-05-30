Budapest piros-fehér: Arsenal-drukkerek lepték el a Városligetet- videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 15:32
A friss angol bajnok szurkolói már javában készülnek a fináléra Budapesten. Pár óra és kezdődik a PSG-Arsenal BL-döntő a Puskás Arénában.

Piros-fehérbe öltözött a Városliget! Szombat este a futballvilág szeme Budapestre szegeződik, hiszen 18 órától a Puskás Aréna ad otthont a BL-döntőnek, amelyben a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnok Arsenal csap össze. Az Ágyúsok szurkolói már órákkal a kezdő sípszó előtt megérkeztek a fővárosba, és fergeteges hangulatot teremtettek. A parkot ellepték a piros-fehér mezbe öltözött drukkerek, akik énekszóval és rigmusokkal hangoltak a szezon legfontosabb mérkőzésére.

Bevették a Városligetet az Arsenal-drukkerek a BL-döntő előtt

Az Arsenal drukkerei már órákkal a kezdő sípszó előtt fantasztikus hangulatot varázsoltak a Városligetbe. Az észak-londoni klub szurkolói itt gyülekeznek a mérkőzés előtt, majd közösen vonulnak át a Puskás Arénába, hogy a helyszínen biztassák kedvenceiket a PSG elleni Bajnokok Ligája-döntőben - vette észre az Origo

Bár a klub hivatalosan 18 ezer belépőt kapott a döntőre, ennél jóval több Arsenal-szurkoló utazott Budapestre. Sokan jegy nélkül érkeztek a magyar fővárosba, hogy részesei legyenek a futballünnepnek, és a szurkolói zónából kövessék a találkozót. A zóna közelében még egy különleges látvány is fogadta az érkezőket: a repülőtérről közlekedő buszok kijelzőjén az „Arsenal” felirat szerepelt és a járatokról folyamatosan érkeztek a piros-fehérbe öltözött szurkolók, akik tovább növelték az amúgy is hatalmas tömeget.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
