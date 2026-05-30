Megtelt a Hősök tere és a Városliget a BL-döntő előtt – galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 16:53
Arsenal FCPSG
Több ezer drukker várja a ma esti budapesti finálét. Hamarosan kezdődik a PSG-Arsenal BL-döntő a Puskás Arénában.

A francia és az angol csapat szurkolói is elindultak a Puskás Aréna felé, hogy a helyszínen buzdítsák kedvenceiket a ma esti (18:00) BL-döntőben. A két klub egyaránt 18 ezer jegyet kapott a fináléra, ám ennél jóval több drukker érkezett Budapestre a mérkőzés kedvéért. A jeggyel nem rendelkező szurkolók sem maradnak le a futballünnepről: ezrek gyűltek össze a Városligetben és a Hősök terén kialakított szurkolói zónákban, ahol óriáskivetítőkön nézhetik a PSG-Arsenal összecsapást. 

BL-döntő hangulat a Hősök terén és a Városligetben
Fotó: MW /  Bors

Napok óta igazi futballfesztivál-hangulat uralkodik a Hősök terén és a Városligetben, ahol a szervezők külön szurkolói zónákkal várják a Bajnokok Ligája-döntőre érkező drukkereket. A finálé előtti órákban már hatalmas tömeg gyűlt össze mindkét helyszínen, a szurkolók pedig számos interaktív program és játék közül válogathatnak a kezdő sípszóig.

A fan zónákban a szórakozási lehetőségek mellett az étel- és italkínálat is bőséges, így senkinek sem kell éhesen vagy szomjasan várnia a mérkőzést. Az árak azonban sokak számára meglepőek lehetnek, hiszen a helyszíni fogyasztásért meglehetősen mélyen a zsebbe kell nyúlni

Több ezer szurkoló jelent meg Budapest szívében - mutatjuk a fotókat a helyszínről:

BL hangulat Hősök tere, Városliget - 2026.05.30.
Galéria: Szurkolók ezrei a Hősök terén és a Városligetben a BL-döntő előtt
Fesztiválhangulat a Hősök terén
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
