Megtelt a Hősök tere és a Városliget a BL-döntő előtt – galéria

A francia és az angol csapat szurkolói is elindultak a Puskás Aréna felé, hogy a helyszínen buzdítsák kedvenceiket a ma esti (18:00) BL-döntőben. A két klub egyaránt 18 ezer jegyet kapott a fináléra, ám ennél jóval több drukker érkezett Budapestre a mérkőzés kedvéért. A jeggyel nem rendelkező szurkolók sem maradnak le a futballünnepről: ezrek gyűltek össze a Városligetben és a Hősök terén kialakított szurkolói zónákban, ahol óriáskivetítőkön nézhetik a PSG-Arsenal összecsapást.

BL-döntő hangulat a Hősök terén és a Városligetben

Fotó: MW / Bors

BL-döntő hangulat a Hősök terén és a Városligetben

Napok óta igazi futballfesztivál-hangulat uralkodik a Hősök terén és a Városligetben, ahol a szervezők külön szurkolói zónákkal várják a Bajnokok Ligája-döntőre érkező drukkereket. A finálé előtti órákban már hatalmas tömeg gyűlt össze mindkét helyszínen, a szurkolók pedig számos interaktív program és játék közül válogathatnak a kezdő sípszóig.

A fan zónákban a szórakozási lehetőségek mellett az étel- és italkínálat is bőséges, így senkinek sem kell éhesen vagy szomjasan várnia a mérkőzést. Az árak azonban sokak számára meglepőek lehetnek, hiszen a helyszíni fogyasztásért meglehetősen mélyen a zsebbe kell nyúlni.

Több ezer szurkoló jelent meg Budapest szívében - mutatjuk a fotókat a helyszínről: