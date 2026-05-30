Drágább, mint a repülőtér: fél liter kóláért 2200 forintot kérnek el a Puskás Arénában

Míg a repülőtéren átlag 900-1300 forint között tudsz megvenni egy félliteres kólát, addig a Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában ezért már 2200 forintot kell fizetni. Hot-dogot 2650, a rántott húsos szendvicsért pedig 3000 forintot kell fizetni.

Puskás Aréna italárak a BL-döntőn

A merch árairól már itt írtunk, ott egy labdát 58 000 forintért vehetsz meg.