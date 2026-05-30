Itt vannak az első képek: megérkeztek a szurkolók a Puskás Arénába

Ahogy arról a Bors beszámolt, 15 órától elkezdték beengedni a szurkolókat a Puskás Arénába. Megszabott szektorokba mehetnek a drukkerek, a Keleti pályaudvar felőli kapunál lesz az Arsenal, a Stefánia út felől a PSG tábora, a színek jelzik, hol ülhetnek.
Egyelőre a PSG szurkolói vannak többen.
Az érkezők első dolga, hogy megállnak és a Puskás Arénát fotózzák. Hiába érkeztek zömében Londonból és Párizsból, a Puskás Aréna még nekik is monumentális.
