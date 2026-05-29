Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borbély Balázs végleges döntést hozott a Fradi kapcsán

borbély balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 11:42 / FRISSÍTÉS: 2026. május 29. 11:48
fradiferencvárosgyőri eto
Közleményt adott ki a Győri ETO a vezetőedző kapcsán. Borbély Balázst a Ferencváros kereste, és a tréner végleges döntést hozott.

Miután Borbély Balázs bajnoki címet nyert vezetőedzőként a Győri ETO FC-vel, a klub bejelentése szerint távozik és a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását. A sikeredzőt jól ismerik Fradinál, hiszen a fővárosi klub utánpótlásában dolgozott. 

Borbély Balázs
Borbély Balázs visszatér a Ferencvároshoz Fotó: Czinege Melinda

Borbély Balázs lesz a Fradi edzője

A Ferencváros sorrenben hét bajnoki cím után idén a második helyen végzett, Borbély Balázs együttese, a Győr zárt az első helyen. Az NB I utolsó fordulója után a Fradi eddigi vezetőedzője, Robbie Keane távozott, és arról lehetett olvasni, hogy Borbélyt szeretnék megnyerni az utódjának. Ez végül sikerült, habár a Ferencváros még nem jelentette be hivatalosan a 46 éves, dunaszerdahelyi szakember érkezését, biztosra vehető, hogy nyártól ő irányítja az FTC szakmai munkáját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu