Borbély Balázs végleges döntést hozott a Fradi kapcsán

Miután Borbély Balázs bajnoki címet nyert vezetőedzőként a Győri ETO FC-vel, a klub bejelentése szerint távozik és a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását. A sikeredzőt jól ismerik Fradinál, hiszen a fővárosi klub utánpótlásában dolgozott.
A Ferencváros sorrenben hét bajnoki cím után idén a második helyen végzett, Borbély Balázs együttese, a Győr zárt az első helyen. Az NB I utolsó fordulója után a Fradi eddigi vezetőedzője, Robbie Keane távozott, és arról lehetett olvasni, hogy Borbélyt szeretnék megnyerni az utódjának. Ez végül sikerült, habár a Ferencváros még nem jelentette be hivatalosan a 46 éves, dunaszerdahelyi szakember érkezését, biztosra vehető, hogy nyártól ő irányítja az FTC szakmai munkáját.
