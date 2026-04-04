„Nincs más mondanivalóm" - Szoboszlai Dominik kifakadt a súlyos kudarc után

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton kora délután a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA Kupában, és a legjobb négy közé jutott. A Premier League mostani idényében 22 gólnál tartó Erling Haaland mesterhármast szerzett, de a norvég csatár mellett a ghánai Antoine Semenyo is betalált. Négygólos City-vezetésnél Mohamed Salah tizenegyest rúghatott, de az egyiptomi támadó bal alsó sarokra tartó lövését James Trafford kiütötte.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a negyeddöntőt, utóbbi játékos a 65. percben sárga lapot kapott. Szoboszlai csüggedten nyilatkozott a meccs után a TNT-nek, azt mondta, ezt nem engedhetik meg maguknak.

Nem is tudom... Amikor valamit megteszel, de nincs eredménye, akkor az értelmetlen. Voltak lehetőségeink, de elszalasztottuk őket, és ítéltek ellenünk egy könnyű tizenegyest. 4–0-ra kaptunk ki. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyit kapjunk. Nincs más mondanivalóm

- kezdte Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik elárulta, mi hiányzik

A magyar válogatott csapatkapitánya szerint a második gól megpecsételte a sorsukat.

"Nehéz itt nyerni. Az 1-0-ás hátrány után még hiszel benne, aztán a saját hibánkból kaptunk gólt a félidő előtt, és 2-0-ás hátránynál már egyre kisebb az esély. A szünet után kijössz, és meg akarod mutatni, hogy képesek vagyunk visszajönni, de kapsz egy harmadikat, és attól kezdve nincs több esélyed. Nem volt elég harci szellem, nem volt meg a kellő mentalitás. Őszintén szólva egyikünk sem volt ott annyira, amennyire lehetett volna. Nehéz időszak ez, de össze kell tartanunk. Szerdán van egy újabb esély a Bajnokok Ligájában, de be kell vésnünk a fejünkbe, hogy nem így szeretnénk befejezni... Nem tudom, miért hiányzott a mentalitás... Őszintén szólva nehéz szavakat találni, de amilyen gyorsan csak lehet, el kell felejtenünk ezt, folyamatosan küzdenünk kell egymásért, és ez az, ami néha hiányzik nekünk" - zárta Szoboszlai.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a Paris Saint-Germain otthonába látogat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén.