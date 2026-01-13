Világsztárok előtt, Szoboszlai a Premier League legjobbja

A labdarúgás statisztikai adataival foglalkozó Squawka számos tekintetben közzétette az angol Premier League legjobbjainak 10 fős listáit. Noha csapata, a bajnoki címvédő Liverpool ebben a szezonban sokkal gyengébben szerepel (jelenleg az Arsenal mögött 14 ponttal lemaradva csak negyedik), ezek közül többre is felfért Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbjai közé. Sőt, az egyik fontos összevetésben egyenesen ő a legjobb a világsztárok között – pontosabban előtt.
A 21. forduló utáni állás szerint eddig a Liverpool magyar középpályása passzolt a legtöbbször (354-szer) az ellenfél kapuja előtt, azaz a támadó harmadban. Mögötte Elliot Anderson (350 passz, Nottingham), Florian Wirtz (337, Liverpool) a sorrend, míg például Bruno Fernandes (308, Manchester United) csak a hatodik, Declan Rice (300, Arsenal) a hetedik, Martín Zubimendi (273, Arsenal) pedig a tizedik. Ez már csak azért is nagy teljesítmény Szoboszlaitól, mert Arne Slot liverpooli vezetőedző ősszel többször is arra kényszerült, hogy jobbhátvédként vesse be Szoboszlait, máskor pedig Mohamed Szalahot kell pótolnia a szélen.
A tatisztikai adatok közül kitűnik, hogy a fenti összevetésen túl Szoboszlai a helyzetkialakításban (35) a 7., a labdaszerzésben (102) pedig a 8. legjobb a Premier League elit mezőnyében.
