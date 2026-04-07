Hamarosan kezdünk! - üzente Orbán Viktor

Mint arról korábban beszámoltunk, JD Vance alelnök elindult az Egyesült Államokból Budapestre, hogy találkozzon Orbán Viktorral.
Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral, és az USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgessünk
- jelentette ki az amerikai politikus az indulás előtt.
Videóját Orbán Viktor a következő üzenettel együtt tette közzé: "JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre. Hamarosan kezdünk!"
