„El fogom felejteni a feleségem nevét” – Kiderült a pontos dátum, mikor omlik össze a 30 éves férfi élete – a diagnózis maga a pokol

Vannak, akik a negyvenes éveikben járnak a csúcson, Jordan Adams számára azonban ez az időszak a vég kezdetét jelenti majd: ekkor csap le rá kíméletlenül a demencia. A Redditch-ben élő fiatalember sorsa már akkor megpecsételődött, amikor édesanyjánál, Geraldine-nál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. Az asszony mindössze 52 éves volt, amikor a kór legyőzte, Jordan pedig most ugyanazon a borzalmas úton jár, mint az anyja.

Futás az életért: 33 maratonnal küzd a férfi a demencia ellen

Egy gén, ami halálra ítél

A vizsgálatok kimutatták, hogy Jordan és a testvére, Cian is örökölték azt a ritka, mutáns gént, amely garantálja, hogy a 40-es éveik elején jelentkeznek náluk a demencia tünetei. Ez a betegség nem felejtéssel kezdődik: személyiségtorzulással, a beszédkészség elvesztésével és teljes szellemi leépüléssel jár.

Rettegek attól, hogy elfelejtem a feleségem nevét, és eljön az a pont, amikor már fel sem ismerem őt

– vallotta be Jordan egy szívszorító bejegyzésben.

Feláldozta a gyermekét, hogy megmentse

A férfi és párja, Agnès élete legnehezebb döntését hozták meg nemrég. Jordan tudta, hogy 50 százalék esély van a gén továbbadására, és amikor kiderült, hogy a magzat is hordozza a halálos mutációt, úgy döntöttek, nem tartják meg a babát. Jordan nem akarta, hogy a gyermeke is végignézze saját leépülését, majd ugyanerre a sorsra jusson.

Elveszítem az emlékeket, amik mindent jelentenek nekem. Teherré válok azok számára, akiket a legjobban szeretek, és soha nem kapom meg az esélyt, hogy az az apa legyek, aki lenni akartam

– mondta elcsukló hangon a férfi.

33 maraton a pokoli demencia ellen

Jordan azonban nem adja fel harc nélkül. Elhatározta, hogy amíg tiszta a tudata, mindent megtesz a sorstársaiért. Április 26-án vág bele élete legnagyobb kihívásába: 33 nap alatt 33 maratont fut le, ráadásul az első távot Londonban egy hűtőgéppel a hátán teljesíti majd, hogy pénzt gyűjtsön a kutatásokra – írja a LADbible.

A célja egyértelmű: örökséget akar hagyni a családjának.

Az a küldetésem, hogy felépítsek valamit, ami célt ad a családomnak, ha én már nem leszek. Remélem, hogy ez a közösség támogatni fogja a feleségemet, a nővéremet és az unokahúgaimat, amikor eljön az idő

– üzente Jordan, aki bár retteg a jövőtől, minden erejével azon van, hogy értelmet adjon a hátralévő éveinek.