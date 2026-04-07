Mi a közös Deák Bill Gyulában, Ganxsta Zolee-ban, Müller Péter Sziámiban és a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferencben?

Kötet formájában is olvasható Hankó Balázs Igyunk egy kávét! című beszélgetéssorozata, amelyben 34 ismert magyar ember osztja meg gondolatait és személyes történeteit. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a könyvet a gödöllői Királyi Kastélyban mutatta be a közreműködők részvételével. A miniszter április 7-én 26 órás kampánykihívásba kezd, amelynek részeként felolvasást tartanak a könyvből.

Könyv formájában jelenik meg Hankó Balázs Igyunk egy kávét! beszélgetéssorozata

A sorozat eredetileg online formában indult, és egy egyszerű koncepcióra épült: kötetlen beszélgetések egy kávé mellett. A résztvevők nem hagyományos interjúkat adtak, hanem személyes élményeket és ritkán hallható történeteket osztottak meg. A bemutatón több ismert közéleti és kulturális szereplő is részt vett, köztük Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, valamint Müller Péter Sziámi, Patkó Béla (Kiki), Varga Miklós és Dolhai Attila.

Müller Péter Sziámi is a beszélgetőpartnerek közt volt

A kötetben szereplő beszélgetések között megtalálhatók olyan ismert személyiségekkel készült interjúk is, mint Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Ganxsta Zolee, Deák Bill Gyula vagy Radics Gigi. A könyv egyik sajátossága, hogy minden beszélgetéshez QR-kód kapcsolódik, amely az adott interjú videós változatához vezet, így az olvasók többféle módon is feldolgozhatják a tartalmat. A bemutató a jövő héten egy rendhagyó eseménnyel folytatódik: Hankó Balázs április 7-én egy 26 órás kihívás keretében folytatja a kampányt, amelynek része lesz egy felolvasás is a most megjelent könyvből.