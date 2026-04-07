Mi a közös Deák Bill Gyulában, Ganxsta Zolee-ban, Müller Péter Sziámiban és a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferencben?

könyv
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 07:50
radics gigiMüller Péter SziámiKrausz FerencHankó BalázsVarga MiklósGanxsta Zolee
Könyv készül Hankó Balázs különleges beszélgetéssorozatából.

Kötet formájában is olvasható Hankó Balázs Igyunk egy kávét! című beszélgetéssorozata, amelyben 34 ismert magyar ember osztja meg gondolatait és személyes történeteit. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a könyvet a gödöllői Királyi Kastélyban mutatta be a közreműködők részvételével. A miniszter április 7-én 26 órás kampánykihívásba kezd, amelynek részeként felolvasást tartanak a könyvből.  

Könyv formájában jelenik meg Hankó Balázs Igyunk egy kávét! beszélgetéssorozata

A sorozat eredetileg online formában indult, és egy egyszerű koncepcióra épült: kötetlen beszélgetések egy kávé mellett. A résztvevők nem hagyományos interjúkat adtak, hanem személyes élményeket és ritkán hallható történeteket osztottak meg. A bemutatón több ismert közéleti és kulturális szereplő is részt vett, köztük Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, valamint Müller Péter Sziámi, Patkó Béla (Kiki), Varga Miklós és Dolhai Attila.

Müller Péter Sziámi is a beszélgetőpartnerek közt volt

A kötetben szereplő beszélgetések között megtalálhatók olyan ismert személyiségekkel készült interjúk is, mint Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Ganxsta Zolee, Deák Bill Gyula vagy Radics Gigi. A könyv egyik sajátossága, hogy minden beszélgetéshez QR-kód kapcsolódik, amely az adott interjú videós változatához vezet, így az olvasók többféle módon is feldolgozhatják a tartalmat. A bemutató a jövő héten egy rendhagyó eseménnyel folytatódik: Hankó Balázs április 7-én egy 26 órás kihívás keretében folytatja a kampányt, amelynek része lesz egy felolvasás is a most megjelent könyvből. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
