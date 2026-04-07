„Küzdök, hogy hazatérjek gyermekeimhez” – Agyhártyagyulladás miatt fekszik kórházban az anyuka

Az egyre inkább terjedő agyhártyagyulladás egy anyukát is elkapott - Kaitlyn Spearman most azt reméli, hazatérhet gyermekeihez.

Agyhártyagyulladás szakította el gyermekeitől az anyukát

Egy hetes fejfájás után az anyuka kiütésekkel ébredt, most a kórházi ágyából mesélt betegségéről. A 27 éves Kaitlyn megfürdette gyermekeit, majd elment aludni, de amikor felkelt, lila kiütések borították a testét. Amikor férjének, Andrew-nak megmutatta a történteket, ő azonnal mentőt hívott, majd a kórházban közölték, hogy B típusú agyhártyagyulladása van.

Jelenleg súlyos állapotban fekszik, és az orvosok próbálják kideríteni, honnan kapta el a fertőzést. Gyermekeinek és családtagjainak is azonnal megelőző antibiotikumot írtak fel. Az anyuka húsvétvasárnap egy interjú során elmondta, hogy bár vérvizsgálati eredményei javulnak, ennek ellenére még mindig nagyon beteg.

Egyszerűen nem tudtam megszabadulni tőle. Mindenféle dolgot kipróbáltam, fájdalomcsillapítókat, forró törölközőket. Őszintén szólva azt hittem, valószínűleg valami hormonális fejfájásról van szó

- emlékezett vissza első tünetére az anyuka.

Kaitlyn, aki a 7 éves Noah-James, az 5 éves Hunter-John és a kilenc hónapos Luke-Alexander édesanyja, arról beszélt, hogy hallott a Kentben nemrégiben kitört agyhártyagyulladás-járványról, de nem figyelt rá túl sokat, mert a kisbabája miatt hónapok óta nem utazott sokat.

Nem tudják, hogyan kaptam el. A kórház azt mondta, hogy emiatt ‘nulladik betegnek’ minősítenek.

Elmondta, minden attól függ, hogyan reagál a szervezete az antibiotikumra, ugyanis szepszissel is küzd. Kaitlyn reméli, hogy állapota tovább javul - és ami még fontosabb, hogy a megelőző kezelés megakadályozza, hogy szerettei is megbetegedjenek - írja a Mirror.