Ordas nagy kamu terjed Szoboszlai Dominik jövőjéről

A Real Madridtól az Arsenalon és a Manchester Cityn át a korlátlan pénzt kínáló szaúdi sztárklubokig, a hetek-hónapok óta terjedő hírek és/vagy pletykák szerint a futballelit krémje szívesen lecsapna Szoboszlai Dominikra, ha a 25 éves középpályásnak nem sikerülne megállapodnia a Liverpool vezetőivel a szerződéshosszabbítása feltételeiről. A szezon legjobbjaként ünnepelt magyar légiós nemrég őszintén elmondta, hogy szívesen maradna az angol csapatban, várja a megfelelő ajánlatot a főnökeitől. Nos, egy kiszivárgott liverpooli fotó alapján egyértelmű, hogy Szoboszlai milyen mezben játszik majd nyártól. Vagy nem is olyan biztos?

Kamuképen pózol Szoboszlai Dominik Fotó: AMA

A Touchline exkluzív fotóként hirdeti, hogy megszerezte a 2026/27-es szezonra szánt, hagyományt és modernitást ötvöző Liverpool-mezek fotóját, Szoboszlai főszereplésével.

A képen a Vörösök három középpályás klasszisa feszít az új szerelésben: Szoboszlai jobbján a német Florian Wirtz, a balján pedig a holland Ryan Gravenberch. Valami mégsem stimmel az imitt-amott már a nemzetközi sportsajtóban is átvett stúdiófelvétellel.

Szoboszlai Dominik kamuképen pózol

Wirtz a vörös hazai, Szoboszlai a merész burgundivörös-fekete idegenbeli, Gravenberch pedig a fehér harmadik számú mezben mosolyog. Csakhogy tüzetesebben szemügyre véve a fotót, kiderül, hogy mesterséges intelligencia vagy szimpla képszerkesztő program segítségével manipulálhatták.

Ha másból nem is, abból mindenképpen kibukik a turpisság, hogy az Adidas állítólagos mezreklámján Wirtz a rivális Nike logójával díszített sportszárban feszít.