Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a hírt: gázolt a vonat Kóny és Csorna között

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 08:35
mávinformvonatgázolás
Jelentős késéssel közlekednek a vonatok.
Bors
A szerző cikkei

Elgázolt egy embert egy személyvonat csütörtök reggel Kóny és Csorna között, ezért a Scarbantia és Savaria IC-k a GYSEV vonalszakaszán jelentős késéssel közlekednek.

vasút, vonat
Gázolt a vonat Kóny és Csorna között / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, a GYSEV vonalszakaszán jelentősen nő a menetidő

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen mintegy harmincan utaztak, ők mentesítő járattal folytatják útjukat. A csornai hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget - tették hozzá.

A Mávinform közlése szerint a Scarbantia és Savaria IC-k a GYSEV vonalszakaszán kerülő útvonalon közlekednek, menetidejük jelentősen megnő.

A Győr és Budapest között a Scarbantia és Savaria IC-kre megváltott jegyek a Railjeteken és az EC-ken is érvényesek - jelezték - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu