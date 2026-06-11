Most kaptuk a hírt: gázolt a vonat Kóny és Csorna között

Elgázolt egy embert egy személyvonat csütörtök reggel Kóny és Csorna között, ezért a Scarbantia és Savaria IC-k a GYSEV vonalszakaszán jelentős késéssel közlekednek.

Gázolt a vonat Kóny és Csorna között / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, a GYSEV vonalszakaszán jelentősen nő a menetidő

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen mintegy harmincan utaztak, ők mentesítő járattal folytatják útjukat. A csornai hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget - tették hozzá.

A Mávinform közlése szerint a Scarbantia és Savaria IC-k a GYSEV vonalszakaszán kerülő útvonalon közlekednek, menetidejük jelentősen megnő.

A Győr és Budapest között a Scarbantia és Savaria IC-kre megváltott jegyek a Railjeteken és az EC-ken is érvényesek - jelezték - írja az MTI.