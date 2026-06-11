Te jó ég, hogy elszállt az idő! Felismered még a Jóban Rosszban legikonikusabb karaktereit? – Galéria

Vannak olyan televíziós sikersorozatok, amelyek kitörölhetetlenül beleégnek a magyar nézők emlékezetébe, és a TV2 legendás napi szappanoperája, a Jóban Rosszban pontosan ilyen volt. Bár a Csillagvirág Klinika kapui bezárultak, Csillagkút lakói a mai napig velünk élnek a nosztalgikus estéken. A széria elképesztő számokat produkált: 17 éven keresztül szögezte a képernyők elé a rajongókat, és majdnem 4300 epizódot élt meg, amivel beírta magát a hazai televíziózás történelemkönyvébe.

A Jóban Rosszban sztárjai 17 éven át szórakoztatták a nézőket (Fotó: TV2)

A Jóban Rosszban rengeteg színésznek adott országos ismertséget

A nosztalgiavonat robog tovább, és a felhozatal csakúgy, mint a sorozatunk első részében, bivalyerős. Kezdjük rögtön a sorozat egyik legmeghatározóbb, legnépszerűbb karakterével, a jóképű és mély érzésű Tamás atyával (Száraz Dénes), akinek Betty Tanakis-szal való tiltott, mindent elsöprő szerelme és tragikus távozása milliók könnyeit csalta a szemébe. Hozzá hasonlóan a nézők szeme előtt vált lázadó tinédzserből érett, komoly nővé Dr. Pongrácz Péter lánya, Pongrácz Barbara (Legerszki Krisztina), aki számtalan magánéleti hullámvasutat és drámát járt be az évek során. A klinika ápolónőjeként Németh Mónika (Sallai Nóra) finom, mégis rendkívül erőteljes játékával vívta ki a közönség szeretetét a legnehezebb pillanatokban is, míg a későbbi évadokban a fiatalos energiát és a modern lendületet Révész Bori (Kárpáti Rebeka) hozta el a csillagkúti mindennapokba.

Szabó Zsófi Betty Tanakist alakította a sorozatban (Fotó: TV2)

Damu Roland sem maradhatott ki a szereposztásból

Természetesen a sötét bűnügyek és a kíméletlen intrikák sem maradhattak el. Ki ne emlékezne a gátlástalan alvilági figurára, Várnagy Elődre (Damu Roland), akit a nézők egyszerűen imádtak gyűlölni elementáris, feszültséggel teli alakítása miatt? Az izgalmakat fokozta a gyönyörű, igazi femme fatale-ként érkező Janovics Ivett (Vad Katalin) is, aki pillanatok alatt megkavarta a szálakat a háttérben. Szerencsére a törvény emberei mindig résen voltak: a keménykötésű, igazságos Garai Árpád (Növényi Norbert) nem ismert tréfát, ha a kisváros biztonságáról vagy a bűnözők megfékezéséről volt szó.