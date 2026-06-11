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Te jó ég, hogy elszállt az idő! Felismered még a Jóban Rosszban legikonikusabb karaktereit? – Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jóban Rosszban
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 08:15
damu rolandGesztesi Károlygaléria
Vannak olyan ikonikus arcok és sorsfordító televíziós drámák, amelyeket egyszerűen képtelenség elfelejteni az évek távlatából is. Exkluzív, nosztalgikus galériánkban most összegyűjtöttük azokat a legendás színészeket, akik nélkül nem létezhetett volna a Jóban Rosszban elsöprő sikere.

Vannak olyan televíziós sikersorozatok, amelyek kitörölhetetlenül beleégnek a magyar nézők emlékezetébe, és a TV2 legendás napi szappanoperája, a Jóban Rosszban pontosan ilyen volt. Bár a Csillagvirág Klinika kapui bezárultak, Csillagkút lakói a mai napig velünk élnek a nosztalgikus estéken. A széria elképesztő számokat produkált: 17 éven keresztül szögezte a képernyők elé a rajongókat, és majdnem 4300 epizódot élt meg, amivel beírta magát a hazai televíziózás történelemkönyvébe.

Bár a Jóban Rosszban véget ért, sosem felejtjük el az ikonikus jeleneteket.
A Jóban Rosszban sztárjai 17 éven át szórakoztatták a nézőket (Fotó: TV2)

A Jóban Rosszban rengeteg színésznek adott országos ismertséget

A nosztalgiavonat robog tovább, és a felhozatal csakúgy, mint a sorozatunk első részében, bivalyerős. Kezdjük rögtön a sorozat egyik legmeghatározóbb, legnépszerűbb karakterével, a jóképű és mély érzésű Tamás atyával (Száraz Dénes), akinek Betty Tanakis-szal való tiltott, mindent elsöprő szerelme és tragikus távozása milliók könnyeit csalta a szemébe. Hozzá hasonlóan a nézők szeme előtt vált lázadó tinédzserből érett, komoly nővé Dr. Pongrácz Péter lánya, Pongrácz Barbara (Legerszki Krisztina), aki számtalan magánéleti hullámvasutat és drámát járt be az évek során. A klinika ápolónőjeként Németh Mónika (Sallai Nóra) finom, mégis rendkívül erőteljes játékával vívta ki a közönség szeretetét a legnehezebb pillanatokban is, míg a későbbi évadokban a fiatalos energiát és a modern lendületet Révész Bori (Kárpáti Rebeka) hozta el a csillagkúti mindennapokba.

Szabó Zsófi is felbukkant a sorozatban.
Szabó Zsófi Betty Tanakist alakította a sorozatban (Fotó: TV2)

Damu Roland sem maradhatott ki a szereposztásból

Természetesen a sötét bűnügyek és a kíméletlen intrikák sem maradhattak el. Ki ne emlékezne a gátlástalan alvilági figurára, Várnagy Elődre (Damu Roland), akit a nézők egyszerűen imádtak gyűlölni elementáris, feszültséggel teli alakítása miatt? Az izgalmakat fokozta a gyönyörű, igazi femme fatale-ként érkező Janovics Ivett (Vad Katalin) is, aki pillanatok alatt megkavarta a szálakat a háttérben. Szerencsére a törvény emberei mindig résen voltak: a keménykötésű, igazságos Garai Árpád (Növényi Norbert) nem ismert tréfát, ha a kisváros biztonságáról vagy a bűnözők megfékezéséről volt szó.

Végül, de semmiképpen sem utolsósorban, a széria egyik legnagyobb és legkarizmatikusabb tartóoszlopa a felejthetetlen színészlegenda volt, aki a dörzsölt, ám hatalmas szívű polgármester, Füredi Attila (Gesztesi Károly) bőrébe bújva tette ikonikussá a sorozatot.

Galéria: Emlékszel még a Jóban Rosszban legemlékezetesebb karaktereire? – Íme a válogatásunk második része!
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Mónika (Sallai Nóra) a klinika ápolónőjeként a legnehezebb helyzetekben is helytállt, ám az élete hatalmas, olykor megrázó fordulatokat tartogatott

 

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