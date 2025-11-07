Szoboszlai Dominikról jött a bejelentés, záporoznak a gratulációk

Augusztus után októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap játékosa a Liverpool labdarúgócsapatánál.
A magyar válogatott csapatkapitánya az angol bajnok öt októberi meccsén négyszer volt a kezdőcsapat tagja, egy gólt és két gólpasszt jegyzett.
"Minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. A folytatásban is szeretnék hasonló teljesítményt nyújtani, remélhetőleg minden alkalommal tudom hozni a legjobbamat"
- idézte a klub honlapja Szoboszlait, aki októberben ünnepelte a 25. születésnapját.
Nagyon boldog vagyok, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de ezért fogok dolgozni minden egyes nap. És remélhetőleg még további díjakat nyerek.
- mondta a középpályás, aki a klub közösségi oldalán rengeteg gratulációt kapott.
Az októberi hónap nem a legjobb időszaka volt a bajnoki címvédő együttesnek, de legutóbbi két meccsét megnyerte - az Aston Villa és a Real Madrid ellen -, vasárnap pedig rangadó vár rá a Manchester City otthonában.
"Soha nem könnyű a City vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia" - fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Szoboszlai.
