Végre bevezetik a vb-n a foci új szabályát, meglesz ennek a hátulütője

Vegyes érzéseket vált az emberben – még egy játékvezetőben is –, amikor módosítják a labdarúgás szabályait. Márpedig ezt évről évre megteszik a döntéshozók. Egyrészről jó, hogy igyekeznek javítani a hibákon, pótolni a hiányosságokat, és még jobban felkészülni a modern futball mai "szokásaira", másrészt viszont a tapasztalat azt mutatja – mert volt szerencsém pár mérkőzést levezetni –, nehéz feladat a teljesen friss szabályok betartatása a játékosokkal, megértetése pedig a szurkolókkal nemkevésbé. De aki erre adja a fejét, az vállalja ezt! Most a 2026-os foci-vb-re talált ki új szabályokat a nemzetközi szövetség (FIFA), amelyről erősen megoszlanak a vélemények.
Játékvezetőként is érthetetlen, a VAR miért csak mostantól vizsgálhatja majd a két sárga lapos kiállítás esetén a második sárgát. A piros lapos kiállítás kivizsgálása az első perctől kezdve a videóbíró feladatai közé tartozik, mint mérkőzést befolyásoló döntés, hiszen súlyos következményei lehetnek, ha egy csapat emberhátrányba kerül.
Azonban egy második sárga lapos kiállításnak is ugyanolyan ráhatása van egy mérkőzésre, és volt az utóbbi években is – ezért teljesen értelmezhetetlen, miért csak most kerül bevezetésre ez a szabály.
De jobb később, mint soha – ha már a VAR végérvényesen velünk marad. Azonban ennek is lesz hátulütője, mert képzeljünk csak el egy olyan indulatokkal teli mérkőzést – márpedig lesz ilyen a vébén –, ahol egyóra játék után 8-10 sárga lapot osztott már ki a játékvezető, és az utolsó 30 perc arról fog szólni, hogy a fél mezőny minden egyes megmozdulását vizsgálja a videóbíró, hogy az ér-e második sárga lapot vagy sem?! Maratoni hosszúságú mérkőzésekre felkészülni!
Azonban még ezzel együtt is ez a legjobb "piros lapos újítás", mert mostantól a kiállítás sorsára jut az a labdarúgó is, aki a száját a kezével, vagy a mezével eltakarva kommunikál, illetve az is, aki levonul a játéktérről. Előbbit a Real Madrid-Benfica BL-meccs, utóbbit az Afrika-kupa döntője ihlette.
Amellett, hogy egy-egy kirívó esetre szabályt alkotni nem biztos, hogy halaszthatatlanul szükséges, az sokkal nagyobb baj, ha valami nem fekete-fehér sem a csapatok, sem a szurkolók számára.
Ott van például a kézszabálytalanság, amelyet folyamatosan emiatt támadnak. Márpedig az, hogy valaki eltakarja a száját a kezével, számos okból megtörténhet – nemcsak azért, hogy sértegesse az ellenfelét, mint ugye tette azt Gianluca Prestianni Vinícius Juniorral. Mert miattuk találták ki ezt az egészet.
A FIFA a játék meggyorsításával és az időhúzás megakadályozásával magyarázza azt, hogy a világbajnokságon a kapuskirúgás- és kidobás időtartama 5 másodperc lehet, a lecserélt játékosnak hat másodperc alatt el kell hagynia a pályát, a hosszabbításban megsérült labdarúgót pedig le kell vinni a játéktérről, és egy percig nem állhat vissza. Az indok érthető, viszont ebben az esetben felmerül az adott játékvezető rugalmassága, hiszen míg valaki egy-két plusz másodpercen nem fog problémázni, biztosan lesz olyan, aki pontosan be fogja tartatni ezeket a szabályokat. Hogy melyik a jobb, arról is megoszlanak a vélemények, de egy biztos, ezek a szabályok újabb teret adnak majd a játékosok reklamálásainak. Ami viszont még ennél is nagyobb probléma, hogy ezen újítások ellentétbe ütköznek azzal, amit szintén a vb-re talált ki a nemzetközi szövetség. Történetesen azt, hogy az összes meccsen, minden egyes félidő közepén három perces ivószünet lesz időjárástól függetlenül.
Tehát miközben a FIFA gyorsítaná a játékot, addig indokolatlanul – tehát a hőségtől függetlenül – szét is tördeli azt, és miközben megszüntetné az időhúzást, okot ad a még több hosszabbításra.
A 2026-os foci-vb során folyamatosan jelentkezünk majd a megosztó, elsőre talán érthetetlen, vagy éppen szembeötlően jó játékvezetői és videóbírói döntéseket érintő tartalmakkal, hogy egy bíró szemüvegén keresztül tegyük tisztába a dolgokat!
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