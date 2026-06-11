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„Egyedülálló anyaként kell megküzdenem” – 10 nappal szülés után hagyta el férje a színésznőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 08:30
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Az anyuka az Instagramon osztotta meg a történteket. A színésznő most egyedül neveli két gyermekét.
CJA
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A New Amsterdam színésze, Janet Montgomery elárulta, hogy férje, Joe Fox tíz nappal második gyermekük születése után elvált tőle.

10 nappal szülés után vált el a színész
10 nappal szülés után vált el a színész
Fotó: puha dorin /  Shutterstock 

 

Most két gyerekét egyedül neveli a színésznő

A színésznő, aki Dr. Lauren Bloomot alakítja a népszerű sorozatban, elmondta: a válás 2025-ben, a szülés után történt. A 40 éves anyuka Instagramon osztotta meg a hírt:

Mindössze tíz nappal azután, hogy világra hoztam gyönyörű fiamat, azon kaptam magam, hogy kétgyermekes egyedülálló anyaként kell megküzdenem a szívfájdalommal.

A tévésztár bevallotta, hogy nem tudta, hogyan fogja túlélni, miközben egyszerre próbált alkalmazkodni az anyasághoz és az egyedülléthez.

Joe, a rendező és író 2017-ben kezdett randizni a színésznővel, majd 2019 decemberében vette feleségül, miután megszületett első gyermekük - írja a The Sun.

Az üzeneteitek, hozzászólásaitok, bátorításaitok és támogatásaitok gyakran pontosan akkor érkeztek, amikor a legnagyobb szükségem volt rájuk

-írta Janet a kapott támogatásokról.

 

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