Betelt a pohár a Liverpool-szurkolóknál, tüntetést szerveztek az Anfieldre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 21:05
Nem csillapodnak a kedélyek a Vörösök háza táján. A Liverpool-szurkolói tüntetést szerveztek az Anfieldre a megemelkedett jegyárak miatt.

Az angol élvonalban szereplő Liverpool szurkolói tartós tiltakozásba kezdenek a jegyárak emelése miatt. A drukkereket képviselő Spirit of Shankly közleményben tudatta, hogy hosszabb távú akciókra készülnek, miután a klub a múlt hónap végén bejelentette: a következő három idényben az inflációhoz igazítva növeli a belépők árát.

A Liverpool-szurkolók szombaton kezdik a tiltakozást Fotó: Molly Darlington

A Spirit of Shankly jelezte, hogy a mérkőzésekhez kapcsolódó tiltakozások nem egyetlen alkalomra korlátozódnak, hanem hazai és idegenbeli találkozókon egyaránt folytatódni fognak. A pontos akcióformákat később ismertetik, de az üzenet már most egyértelmű: a szurkolók szerint elérkezett az idő a határozott fellépésre, mert ez a helyzet már túlmutat az egyeztetésen. Úgy vélik, a tervezett áremelések a klub költségvetésében csak minimális tételt jelentenek, ezért azt szeretnék elérni, hogy a tulajdonosok álljanak el ezektől, és vegyék komolyan a drukkerek hangját.

Megvitattuk a tiltakozásokat az Anfielden belül és kívül is. Egyetértettünk abban, hogy ezeknek meg kell történniük. Ez nem egyetlen meccsre korlátozódik. A fellépés hazai és idegenbeli mérkőzéseken is folytatódik, kezdve a Fulham elleni hazai meccsel, és onnan tovább erősödik. A részletek hamarosan érkeznek. A lényeg azonban egyszerű: ez növekedni és eszkalálódni fog

– írták a szurkolói közleményben.

A Vörösök szurkolói a szombati, Fulham elleni mérkőzésen indítják el a tiltakozást. Bejegyzésükben hangsúlyozták, hogy a Premier League egyetlen klubja sem alkalmaz hasonló gyakorlatot, és szerintük a Liverpool jegyárai már most is kiemelkedően magasnak számítanak. Ami a csapatot illeti, a Liverpool a múlt héten Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban 4–0-ra kikapott a Manchester Citytől, ami jelen helyzetben tovább ront a szurkolók hangulatán. Szerdán este (21:00) a PSG elleni, idegenbeli BL-negyeddöntőn lesz lehetőség a javításra. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
