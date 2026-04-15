Arne Slot nem szégyellte kimondani, már csak ez maradt neki

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 06:15
Idén semmit nem nyer csapatával Arne Slot. A holland edző a Liverpool-PSG BL-negyeddöntőt követően beszélt a célokról.

A tavalyi bajnoki cím után idén biztosan nem nyer semmit csapatával Arne Slot. A Liverpool-PSG BL-negyeddöntő Párizs után Angliában is 2-0-s francia sikerrel zárult, a címvédő 4-0-s összesítéssel jutott tovább a négy közé. Mindeközben nem kizárt, hogy Slot sorsa is megpecsételődött.

Arne Slot együttese gólképtelen volt a Liverpool-PSG találkozókon a BL-ben Fotó: Peter Byrne - PA Images

A Liverpool-PSG csata előtt azt lehetett hallani, ha az angol gárda kiesik, az edző munkáját legkésőbb nyáron megköszönik. A tréner most erről nem beszélt, mindössze azt elárulta el, milyen céljaik vannak a szezonra.

Nincs más hátra, be kell jutnunk a Bajnokok Ligája következő kiírásába. Ez maradt nekünk

- árulta el Slot, akinek ehhez minimum az 5. helyre kell vezetnie a Vörösöket. A Pool jelenleg éppen az ötödik, de a sorsolása nem könnyű a hajrában.

Liverpool-PSG: hordágyon a sztárcsatár

A Liverpool játékosát, Hugo Ekitikét az első félidőben súlyosnak tűnő sérülése után hordágyon kellett levinni a pályáról. Arne Slot azt mondta, nem néz ki jól a francia csatár sérülése, nem kizárt, hogy már nem számíthat rá a szezon hajrájában.

 

