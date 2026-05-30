Életveszélyesen megsérült egy angol szurkoló Budapesten: nagy erőkkel keresik

Délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a meccsre.
A rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.