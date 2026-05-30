Életveszélyesen megsérült egy angol szurkoló Budapesten: nagy erőkkel keresik

Délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a meccsre.

A rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége.