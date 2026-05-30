Súlyos rákdiagnózist kapott az anyuka, hihetetlen, mit tett az exférje - Videó

Meghan Tai szüleinek megható történetét osztotta meg: bár 30 éve különváltak, édesanyja rákdiagnózisa után mégis az apukája volt az első, aki megjelent az ajtónál.

Évtizedek után rákdiagnózis egyesítette a különvált párt (Fotó: Pexels)

Megjelent az apuka a rákdiagnózis után

A szülők több évtizede Kaliforniában ismerkedtek meg, amikor az apuka a hadseregben szolgált. Szerelmüket házassággal pecsételték meg, és hamarosan két gyermekük született: először egy fiú, majd Meghan. Ezután azonban gyorsan elkezdtek széthullani a dolgok.

A válás után az apuka visszatért szülőföldjére, Hawaii-ra, az egyedülálló édesanya pedig általános iskolában kezdett tanítani, hogy eltartsa két gyermekét. A pár évekig nem beszélt egymással, egészen addig, amíg közel három évtizeddel később az anyukát 4. stádiumú endometriumrákkal (méhtestrák) diagnosztizálták.

Nem sokkal a diagnózis után Meghan, aki időközben házassági és családterápiából szerzett diplomát, beköltözött édesanyjához, hogy segítsen neki. Nem maradtak azonban sokáig magukra: az apuka hamarosan megjelent, és az elsők között állt mellette, amikor a nő elhagyta a kórházat.

Meghan egy 20 másodperces videóban mutatta meg, hogyan segíti apukája volt feleségét.

Órákig beszélgettek. Úgy veszekedtek, mintha még mindig házasok lennének. Nevettek. Segítettek abban, hogy olyannak lássam őket, amilyenek fiatalabb korukban voltak.

Egy 515 súlyos betegségben szenvedő házaspárt vizsgáló kutatás kimutatta, hogy a párok 11,6%-a különválik diagnózisok után. A férfiak nagyobb valószínűséggel hagyják el feleségüket egy ilyen helyzetben, mint fordítva: a házasságok 20,8%-a ért véget, amikor a feleségnél diagnosztizáltak súlyos betegséget, míg a férj diagnózisa után ez az arány mindössze 2,9% volt.

Meghan apukája ennek a tendenciának az ellenpéldája lett, amikor több évtized után úgy döntött, támogatja gyermekei édesanyját a legnehezebb időszakban. (Scoop)