Elmaradt a kézfogás, Szoboszlai és Slot között valami nagyon nincs rendben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:00 / FRISSÍTÉS: 2026. április 10. 13:02
Sokatmondó jelenetre figyeltek fel Párizsban a Liverpool veresége után. Szoboszlai Dominik nem fogott kezet Arne Slottal, miután a tréner lecserélte őt.

Kisebb meglepetést okozott, amikor Arne Slot vezetőedző a szerda esti PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján lecserélte Szoboszlai Dominiket. A magyar középpályás az idény során már többször is a hajrában mentette meg csapatát, és a gyengélkedő Liverpool számára ezúttal is akár egy jól eltalált Szoboszlai-szabadrúgás vagy egy távoli bomba jelenthette volna a reményt a párizsiak ellen. A holland tréner azonban nem így gondolkodott: a 79. percben lehívta a pályáról játékosát, aki nem volt túl boldog.

Szoboszlai Dominiket mindössze háromszor cserélte le ebben a szezonban Arne Slot Fotó: Soccrates Images

Az ESPN francia újságírója, Julien Laurens arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar középpályás nem fogott kezet edzőjével, amikor elhagyta pályát.

Amikor Szoboszlait lecserélték, nem fogott kezet Slottal. Úgy tűnt, meglepte a döntés. Elképzelhető, hogy a hétvégi Fulham elleni bajnoki mérkőzés előtt pihenőt akartak adni neki, ugyanakkor számomra ez arra is utalhat, hogy Slot kezd elveszíteni néhány játékosát

– fogalmazott Laurens, aki szerint a jelenet akár egy komolyabb, a háttérben húzódó feszültségekre is utalhat.

A Liverpool ismét padlóra került, és egyre több jel utal arra, hogy Slot elvesztette az öltözőt. A PSG elleni vereséget követően például a Liverpool hátvédje, Ibrahima Konaté nyíltan kimondta, hogy a vezetőedző feladata megtalálni a megoldásokat a visszavágóra.

Szoboszlai Slot ellen fordult?

Az ilyen mini lázadások általában nagyobb problémák első nyilvános jelei lehetnek. Szoboszlai is tisztában lehetett azzal, hogy reakciója komoly visszhangot vált ki a médiában, így nehéz elképzelni, hogy nem tudatoson döntött a kézfogás ellen.

Ugyanakkor Arne Slot nem érzi, hogy szorulna körülötte a hurok. A holland tréner a Fulham elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón meglehetősen furcsa kijelentést tett: elmondása szerint érzi a sportigazgató, a vezetők és a szurkolók támogatását - a gyenge teljesítmény ellenére. Ez felettébb érdekes annak fényében, hogy a Manchester City elleni megalázó vereséget követően a drukkerek a holland utódjának beharangozott Xabi Alonso nevét skandálták a stadionban...

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
