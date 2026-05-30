Halálos buszbaleset Pécsnél: így halhatott meg a sofőr - megrázó részletek

Hosszú órák helyszínelése után még mindig látszanak a tragikus nyomai annak a halálos buszbalesetnek, amelyben több gyermek és felnőtt is megsérült, egy fő pedig életét vesztette ma hajnalban (máj.30.) a Baranya vármegyei Pécs mellett. A végzetes baleset pillanatok alatt megtörtént: a busz éppen Hird térségében haladt Budapest felé a 6-os főúton, amikor egyik pillanatról a másikra áttért a szemközti sávba, majd ott egy fának csapódott. A sofőr szinte azonnal meghalt, míg a buszon utazók nagy része megsérült.

A halálos buszbaleset mindenkit megrendített: a sofőr azonnal meghalt, 23 ember - köztük gyerekek - megsérült Fotó: Bama.hu/Sándor Judit

Halálos buszbaleset: rosszul lehetett a sofőr

Információk szerint a busz különjárat volt, amely pécsi aerobikversenyző gyerekeket vitt volna egy kupamérkőzésre a fővárosba. Összesen 28 ember utazott a járaton: a versenyző gyerekeken kívül edzők és a sportoló kicsik szülei is fent ültek a balesetező buszon. A jármű orral rohant bele a fába, a szélvédője szétrepedt, a sofőr pedig mozdulatlanul hevert az ütközés után az ülésében. A mentősök, a tűzoltók és a rendőrök azonnal kiérkeztek, majd egymás után mentették a sérült gyerekeket és felnőtteket. Bár a buszvezető életéért is mindent megtettek, őt már nem lehetett megmenteni: a férfi szinte azonnal meghalt.

Azt beszélik, hogy halálát nem biztos, hogy az ütközés okozta: információk szerint a férfi rosszul lett vezetés közben, ezért is vesztette el uralmát a busz felett.

A sofőr rosszul lehetett vezetés közben Fotó: bama.hu/Sándor Judit

Huszonhárman sérültek, köztük gyerekek is

A buszon szinte mindenki megsérült, köztük több gyermek is: a helyszínről 23 embert vittek végül kórházba könnyű és súlyos sérülésekkel. Többek töréses sérülést szenvedtek: akadt, akinek a medencéje, míg másnak a combcsontja tört el. Többségüket azóta is kórházban ápolják, akiket azóta a város polgármestere is meglátogatott:

A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Az utasok közül hárman súlyos, tizenheten könnyebb sérüléseket szenvedtek

- közölte Pécs polgármestere, Péterffy Attila. Hozzátette, gondolatban az egész város a sérültekkel és a gyászoló családdal van. Ő maga is azonnal visszafordult hivatalos útjáról és a kórházba sietett: