Halálos buszbaleset Pécsnél: így halhatott meg a sofőr - megrázó részletek

Hosszú órák helyszínelése után még mindig látszanak a tragikus nyomai annak a halálos buszbalesetnek, amelyben több gyermek és felnőtt is megsérült, egy fő pedig életét vesztette ma hajnalban (máj.30.) a Baranya vármegyei Pécs mellett. A végzetes baleset pillanatok alatt megtörtént: a busz éppen Hird térségében haladt Budapest felé a 6-os főúton, amikor egyik pillanatról a másikra áttért a szemközti sávba, majd ott egy fának csapódott. A sofőr szinte azonnal meghalt, míg a buszon utazók nagy része megsérült.
Információk szerint a busz különjárat volt, amely pécsi aerobikversenyző gyerekeket vitt volna egy kupamérkőzésre a fővárosba. Összesen 28 ember utazott a járaton: a versenyző gyerekeken kívül edzők és a sportoló kicsik szülei is fent ültek a balesetező buszon. A jármű orral rohant bele a fába, a szélvédője szétrepedt, a sofőr pedig mozdulatlanul hevert az ütközés után az ülésében. A mentősök, a tűzoltók és a rendőrök azonnal kiérkeztek, majd egymás után mentették a sérült gyerekeket és felnőtteket. Bár a buszvezető életéért is mindent megtettek, őt már nem lehetett megmenteni: a férfi szinte azonnal meghalt.
Azt beszélik, hogy halálát nem biztos, hogy az ütközés okozta: információk szerint a férfi rosszul lett vezetés közben, ezért is vesztette el uralmát a busz felett.
A buszon szinte mindenki megsérült, köztük több gyermek is: a helyszínről 23 embert vittek végül kórházba könnyű és súlyos sérülésekkel. Többek töréses sérülést szenvedtek: akadt, akinek a medencéje, míg másnak a combcsontja tört el. Többségüket azóta is kórházban ápolják, akiket azóta a város polgármestere is meglátogatott:
A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Az utasok közül hárman súlyos, tizenheten könnyebb sérüléseket szenvedtek
- közölte Pécs polgármestere, Péterffy Attila. Hozzátette, gondolatban az egész város a sérültekkel és a gyászoló családdal van. Ő maga is azonnal visszafordult hivatalos útjáról és a kórházba sietett:
- Pécs közössége nevében őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt sofőr családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket ez a tragikus veszteség mélyen érint. Gondolatban mindannyian a sérült gyermekekkel, családjaikkal, edzőikkel és a teljes sportközösséggel vagyunk. Éppen Székesfehérvárra tartottam egy meghívásnak eleget téve, amikor megérkezett a baleset híre. Ezt követően azonnal visszafordultam Pécsre, hogy személyesen is a sürgősségire menjek - szögezte le, hozzáfűzve, hogy a csapat a baleset után már nem vesz részt a tervezett versenyen.
Az érintett sportklub is összetört a történtek után:
Mély megrendüléssel értesültünk arról a tragikus közlekedési balesetről, amely ma reggel Hird közelében érte a Magyar Kupa 2. fordulójára Budapestre, bérelt autóbusszal utazó aerobikcsapatot. A balesetben a busz sofőrje életét vesztette. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak
- közölte a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Azt azonban, hogy pontosan mi történt azokban a tragikus pillanatokban, egyelőre nem tudni, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban büntetőeljárás keretei között vizsgálja az esetet, jelen pillanatban is halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset ügyében nyomoznak.
