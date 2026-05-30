Így tüntessük el a penészt a fürdőszobai szilikonból

A háztartási hipó vagy a klórtartalmú tisztítószerek a leghatékonyabbak a gombák ellen. Vigyük fel a szert bőségesen a penészes felületre, majd takarjuk le egy darab fóliával, hogy a hatóanyag ne párologjon el. Hagyjuk dolgozni legalább harminc percig. Ezután alaposan dörzsöljük át a tömítést, végül bő vízzel mossuk le.

Takarítás: A penész ellenszere talán már most is megtalálható otthonodban

Fotó: Pexels



Sűrű paszta a konyhából

Szódabikarbóna és egy kevés víz keverékéből készítsünk sűrű pasztát. Ezt kenjük rá a penészes szilikonra úgy, hogy teljesen befedje a sötét részeket, majd hagyjuk állni egy egész éjszakán át. Ezután egy kevés ecet segítségével pezsgessük fel a területet, ami segít fellazítani a maradék szennyeződést. Végül egy ronggyal töröljük tisztára a felületet.

A természetes olaj ereje

A teafaolaj az egyik legerősebb természetes gombaölő szer, amely rendkívül hatásos a fürdőszobai penész ellen. Keverjünk el tíz-tizenöt csepp tiszta illóolajat egy pohár vízben, majd szórófejes flakon segítségével juttassuk a keveréket közvetlenül a szilikonra.

Áztatásos módszer vattával

Sokszor a tisztítószer túl gyorsan lefolyik a függőleges felületről, mielőtt az valóban hatni tudna. Erre nyújt megoldást, ha vattacsíkokat áztatunk tömény ecetbe vagy klóros tisztítóba, és ezeket szorosan ráillesztjük a tömítésre. Hagyjuk a felületen a borogatást több órán keresztül, majd súroljuk le.

A saláták ásza itt is segít

Az ecet kiválóan alkalmas a legtöbb háztartási penészfajta elpusztítására, ráadásul környezetbarát és olcsó megoldás. Töltsünk tömény, 20%-os ecetet egy flakonba, és alaposan fújjuk le vele a fekete foltokat. Hagyjuk dolgozni a savat legalább egy órán keresztül. Az idő leteltével egy dörzsis szivaccsal távolítsuk el a maradványokat.

Tisztítás gőzerővel

Egy vékony csőrrel ellátott gőztisztító gép segítségével irányítsunk forró gőzsugarat közvetlenül a fekete foltokra néhány másodpercig. A hő hatására a gombasejtek elpusztulnak, a gőz nyomása pedig fizikai úton is kifordítja a szennyeződést a tömítésből. Utána egy száraz ronggyal azonnal töröljük le a felületet.