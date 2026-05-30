Így tüntessük el a penészt a fürdőszobai szilikonból

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 16:17
A fürdőszobai szilikon tömítéseiben megtelepedő makacs, fekete penészfoltok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek a lakók számára. A megfelelő módszerekkel és némi türelemmel azonban újra hófehérré varázsolható a felület, eltüntethető a penész.
A háztartási hipó vagy a klórtartalmú tisztítószerek a leghatékonyabbak a gombák ellen. Vigyük fel a szert bőségesen a penészes felületre, majd takarjuk le egy darab fóliával, hogy a hatóanyag ne párologjon el. Hagyjuk dolgozni legalább harminc percig. Ezután alaposan dörzsöljük át a tömítést, végül bő vízzel mossuk le.

Sűrű paszta a konyhából

Szódabikarbóna és egy kevés víz keverékéből készítsünk sűrű pasztát. Ezt kenjük rá a penészes szilikonra úgy, hogy teljesen befedje a sötét részeket, majd hagyjuk állni egy egész éjszakán át. Ezután egy kevés ecet segítségével pezsgessük fel a területet, ami segít fellazítani a maradék szennyeződést. Végül egy ronggyal töröljük tisztára a felületet.

A természetes olaj ereje

A teafaolaj az egyik legerősebb természetes gombaölő szer, amely rendkívül hatásos a fürdőszobai penész ellen. Keverjünk el tíz-tizenöt csepp tiszta illóolajat egy pohár vízben, majd szórófejes flakon segítségével juttassuk a keveréket közvetlenül a szilikonra.

Áztatásos módszer vattával

Sokszor a tisztítószer túl gyorsan lefolyik a függőleges felületről, mielőtt az valóban hatni tudna. Erre nyújt megoldást, ha vattacsíkokat áztatunk tömény ecetbe vagy klóros tisztítóba, és ezeket szorosan ráillesztjük a tömítésre. Hagyjuk a felületen a borogatást több órán keresztül, majd súroljuk le.

A saláták ásza itt is segít

Az ecet kiválóan alkalmas a legtöbb háztartási penészfajta elpusztítására, ráadásul környezetbarát és olcsó megoldás. Töltsünk tömény, 20%-os ecetet egy flakonba, és alaposan fújjuk le vele a fekete foltokat. Hagyjuk dolgozni a savat legalább egy órán keresztül. Az idő leteltével egy dörzsis szivaccsal távolítsuk el a maradványokat.

Tisztítás gőzerővel

Egy vékony csőrrel ellátott gőztisztító gép segítségével irányítsunk forró gőzsugarat közvetlenül a fekete foltokra néhány másodpercig. A hő hatására a gombasejtek elpusztulnak, a gőz nyomása pedig fizikai úton is kifordítja a szennyeződést a tömítésből. Utána egy száraz ronggyal azonnal töröljük le a felületet.

Így előzzük meg, hogy penészes legyen a szilikon

A fürdőszobai penész kialakulásának legfőbb oka a magas páratartalom, ezért minden fürdés vagy zuhanyzás után legalább 5-10 percig szellőztessünk. Ha nincs ablak a helyiségben, érdemes elszívó ventilátort beszerelni. Hagyjuk nyitva a fürdőszoba ajtaját, amikor éppen nem használjuk a helyiséget.

Ne csak magunkat szárítsuk

A zuhanyzás végeztével a szilikon tömítéseket is töröljük szárazra egy mikroszálas kendővel. A pangó víz a gombaspórák legjobb barátja, a szilikon peremén megálló vízcseppek pedig órákig nedvesen tarthatják az anyagot. Ez az apró, alig félperces rutinfeladat drasztikusan meghosszabbíthatja a tömítés élettartamát.

Még mielőtt megjelenne

Érdemes havonta egyszer megelőző jelleggel áttörölni a tömítéseket hígított ecetes vízzel vagy teafaolajos oldattal, még akkor is, ha nem látunk foltokat. Ez a láthatatlan védőréteg megakadályozza, hogy a levegőben szálló spórák megtelepedjenek a porózus felületen és növekedésnek induljanak.

A takarásra is ügyeljünk

A zuhanyfüggönyön megtelepedő penész nagyon könnyen átterjedhet a közvetlenül mellette lévő szilikon tömítésre. A függöny érintkezik a kád szélével, így a kettő közötti nedves rés tökéletes táptalajt biztosít a gombáknak. Mossuk ki a zuhanyfüggönyt havonta legalább egyszer magas hőfokon, vagy ha elhasználódott, cseréljük le.

Dobjuk be a szárítóba

A fürdőszobai textíliák, mint a kilépők és törölközők, rengeteg nedvességet tárolnak, ami lassítja a helyiség kiszáradását és növeli a páraszintet. Soha ne hagyjuk a vizes kilépőt a kád melletti szilikon tömítésre rálógva száradni. A nedves textileket mindig akasszuk jól szellőző helyre vagy tegyük be a szárítógépbe.

Ellenőrizzük az állapotokat

Időnként ellenőrizzük a szilikonos tömítést, mert a sérült, berepedezett vagy elvált részek alá bejutó víz penészedést okoz. Ha azt látjuk, hogy már nem zár hermetikusan, a legjobb megoldás a régi réteg teljes eltávolítása, a felület gombaölővel való lekezelése, majd egy új réteg felvitele.

Ne hagyjuk érintkezni

A samponos flakonok alján megrekedő nedvesség és szappanmaradék ideális környezetet teremt a sötét foltoknak, amelyek aztán ráhúzódnak a tömítésre. Használjunk rácsos tárolókat a tusfürdőknek, hogy a víz szabadon lefolyhasson, és a levegő körbejárhassa az edényeket.

Maradjon szárazabb a fürdőszoba

Ha tehetjük, használjunk páramentesítő készüléket vagy természetes páraelnyelő kristályokat a zuhanyzó sarkaiban, különösen a téli hónapokban. Ilyenkor a hideg falak és a forró pára találkozása fokozott kondenzációt okoz, ami a szilikonon csapódik le először folyékony víz formájában - írja a Fanny magazin.

