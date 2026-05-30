Így tüntessük el a penészt a fürdőszobai szilikonból

A háztartási hipó vagy a klórtartalmú tisztítószerek a leghatékonyabbak a gombák ellen. Vigyük fel a szert bőségesen a penészes felületre, majd takarjuk le egy darab fóliával, hogy a hatóanyag ne párologjon el. Hagyjuk dolgozni legalább harminc percig. Ezután alaposan dörzsöljük át a tömítést, végül bő vízzel mossuk le.
Szódabikarbóna és egy kevés víz keverékéből készítsünk sűrű pasztát. Ezt kenjük rá a penészes szilikonra úgy, hogy teljesen befedje a sötét részeket, majd hagyjuk állni egy egész éjszakán át. Ezután egy kevés ecet segítségével pezsgessük fel a területet, ami segít fellazítani a maradék szennyeződést. Végül egy ronggyal töröljük tisztára a felületet.
A teafaolaj az egyik legerősebb természetes gombaölő szer, amely rendkívül hatásos a fürdőszobai penész ellen. Keverjünk el tíz-tizenöt csepp tiszta illóolajat egy pohár vízben, majd szórófejes flakon segítségével juttassuk a keveréket közvetlenül a szilikonra.
Sokszor a tisztítószer túl gyorsan lefolyik a függőleges felületről, mielőtt az valóban hatni tudna. Erre nyújt megoldást, ha vattacsíkokat áztatunk tömény ecetbe vagy klóros tisztítóba, és ezeket szorosan ráillesztjük a tömítésre. Hagyjuk a felületen a borogatást több órán keresztül, majd súroljuk le.
Az ecet kiválóan alkalmas a legtöbb háztartási penészfajta elpusztítására, ráadásul környezetbarát és olcsó megoldás. Töltsünk tömény, 20%-os ecetet egy flakonba, és alaposan fújjuk le vele a fekete foltokat. Hagyjuk dolgozni a savat legalább egy órán keresztül. Az idő leteltével egy dörzsis szivaccsal távolítsuk el a maradványokat.
Egy vékony csőrrel ellátott gőztisztító gép segítségével irányítsunk forró gőzsugarat közvetlenül a fekete foltokra néhány másodpercig. A hő hatására a gombasejtek elpusztulnak, a gőz nyomása pedig fizikai úton is kifordítja a szennyeződést a tömítésből. Utána egy száraz ronggyal azonnal töröljük le a felületet.
A fürdőszobai penész kialakulásának legfőbb oka a magas páratartalom, ezért minden fürdés vagy zuhanyzás után legalább 5-10 percig szellőztessünk. Ha nincs ablak a helyiségben, érdemes elszívó ventilátort beszerelni. Hagyjuk nyitva a fürdőszoba ajtaját, amikor éppen nem használjuk a helyiséget.
A zuhanyzás végeztével a szilikon tömítéseket is töröljük szárazra egy mikroszálas kendővel. A pangó víz a gombaspórák legjobb barátja, a szilikon peremén megálló vízcseppek pedig órákig nedvesen tarthatják az anyagot. Ez az apró, alig félperces rutinfeladat drasztikusan meghosszabbíthatja a tömítés élettartamát.
Érdemes havonta egyszer megelőző jelleggel áttörölni a tömítéseket hígított ecetes vízzel vagy teafaolajos oldattal, még akkor is, ha nem látunk foltokat. Ez a láthatatlan védőréteg megakadályozza, hogy a levegőben szálló spórák megtelepedjenek a porózus felületen és növekedésnek induljanak.
A zuhanyfüggönyön megtelepedő penész nagyon könnyen átterjedhet a közvetlenül mellette lévő szilikon tömítésre. A függöny érintkezik a kád szélével, így a kettő közötti nedves rés tökéletes táptalajt biztosít a gombáknak. Mossuk ki a zuhanyfüggönyt havonta legalább egyszer magas hőfokon, vagy ha elhasználódott, cseréljük le.
A fürdőszobai textíliák, mint a kilépők és törölközők, rengeteg nedvességet tárolnak, ami lassítja a helyiség kiszáradását és növeli a páraszintet. Soha ne hagyjuk a vizes kilépőt a kád melletti szilikon tömítésre rálógva száradni. A nedves textileket mindig akasszuk jól szellőző helyre vagy tegyük be a szárítógépbe.
Időnként ellenőrizzük a szilikonos tömítést, mert a sérült, berepedezett vagy elvált részek alá bejutó víz penészedést okoz. Ha azt látjuk, hogy már nem zár hermetikusan, a legjobb megoldás a régi réteg teljes eltávolítása, a felület gombaölővel való lekezelése, majd egy új réteg felvitele.
A samponos flakonok alján megrekedő nedvesség és szappanmaradék ideális környezetet teremt a sötét foltoknak, amelyek aztán ráhúzódnak a tömítésre. Használjunk rácsos tárolókat a tusfürdőknek, hogy a víz szabadon lefolyhasson, és a levegő körbejárhassa az edényeket.
Ha tehetjük, használjunk páramentesítő készüléket vagy természetes páraelnyelő kristályokat a zuhanyzó sarkaiban, különösen a téli hónapokban. Ilyenkor a hideg falak és a forró pára találkozása fokozott kondenzációt okoz, ami a szilikonon csapódik le először folyékony víz formájában - írja a Fanny magazin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.