Esély nélkül a BL-ben, Szoboszlai üres kézzel búcsúzik az évtől

Csodával felérő bravúr kellett a hazaiaktól a Liverpool-PSG negyeddöntőn a Bajnokok Ligájában. Az első meccset a franciák 2-0-ra nyerték, az angolok Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban próbálták ledolgozni a hátrányt. Az első félidőben egy komoly lehetősége volt a Poolnak, a csapat ugyanakkor elveszítette Hugo Ekitikét, a franciát csatárt sérülése után hordágyon vitték le a pályáról.

Szoboszlai Dominik középpályás majd jobbhátvéd volt a Liverpool-PSG találkozón Fotó: Carl Recine

A második félidő hozta az igazi izgalmakat. A Pool folyamatosan támadott, Kerkez Milos nagy helyzetben lőtt mellé. Sőt, a Vörösök egy tizenegyest is kaptak, azonban Alexis Mac Allister "buktatása" után a VAR felülírta a bíró döntését.

Liverpool-PSG: Az aranylabdás döntött

A második félidő közepétől Szoboszlai Dominik a védelem jobb oldalára került, ekkor a folyamatosan rohamozó Pool ellen egy kontrából az aranylabdás Ousmane Dembelé talált be, eldöntve ezzel a párharcot. Sőt, a ráadás perceiben duplázni is tudott Dembelé, így a párizsiak 2-0-ra nyertek, s 4-0-s összesítéssel jutottak tovább. A PSG az elődöntőben a Bayern München vagy a Real Madrid ellen játszik, Szoboszlai Dominik pedig felnőtt karrierje során először nem nyer trófeát egy szezonban az aktuális csapatával.