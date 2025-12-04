Lebukott Kerkez Milos, újra csapja a szelet a szépségkirálynőnek

Kerkez Milos egy időre eltűnt Franceska Rustem bejegyzései alól, ám most ismét visszatért. A Ripost korábban már felfigyelt rá, hogy izzik a levegő a Liverpool sztárja és az albán szépségkirálynő között, hiszen Kerkez sorra kedvelte a modell Instagram-posztjait. Most pedig úgy tűnik, minden visszaállt a régi kerékvágásba: Franceska naponta több fotót is megoszt magáról, amit Kerkez Milos láthatóan nagyra értékel.

Kerkez Milos újra hódít, sorra kedveli az albán szépségkirálynő, Franceska Rustem képeit Fotó: Izzy Poles - AMA

Franceska Rustem is jeleket ad Kerkez Milosnak

Az albán szépségkirálynő eddig csendben maradt, de a rajongók most kiszúrtak valami újat: Franceska is lájkolgatja Kerkez Milos bejegyzéseit. Ez alapján nem lenne meglepő, ha a háttérben már elindult volna köztük valami – akár egy ismerkedés, randizgatás. Közös témát biztosan találnának, hiszen a gyönyörű Franceska sportriporterként dolgozik albán sportműsorokban, így a szakmai kapcsolódás adott kettejük között.

Kerkez Milos magánélete igazi rejtély

A magyar válogatott balhátvédjének szerelmi élete igazi ördöglakat. Bár közösségi oldalain sorra osztja meg a focival kapcsolatos tartalmakat, a magánéletéről, esetleges alakuló kapcsolatáról semmit sem lehet tudni. Az viszont, hogy most Franceska oldalán tűnik fel egyre gyakrabban, okot adhat a szurkolóknak arra, hogy azt gondolják: talán valóban alakul valami a két sztár között.