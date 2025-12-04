Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lebukott Kerkez Milos, újra csapja a szelet a szépségkirálynőnek

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 08:30
Liverpoolszépségkirálynő
A Liverpool és a magyar válogatott balhátvédje ismét aktivizálta magát Instagramon. Kerkez Milos egy időre visszavett, de most újra sorra kedveli Franceska Rustem, albán modell bejegyzéseit.

Kerkez Milos egy időre eltűnt Franceska Rustem bejegyzései alól, ám most ismét visszatért. A Ripost korábban már felfigyelt rá, hogy izzik a levegő a Liverpool sztárja és az albán szépségkirálynő között, hiszen Kerkez sorra kedvelte a modell Instagram-posztjait. Most pedig úgy tűnik, minden visszaállt a régi kerékvágásba: Franceska naponta több fotót is megoszt magáról, amit Kerkez Milos láthatóan nagyra értékel.

Kerkez Milos újra hódít, sorra kedveli az albán szépségkirálynő, Franceska Rustem képeit
Kerkez Milos újra hódít, sorra kedveli az albán szépségkirálynő, Franceska Rustem képeit Fotó: Izzy Poles - AMA

Franceska Rustem is jeleket ad Kerkez Milosnak 

Az albán szépségkirálynő eddig csendben maradt, de a rajongók most kiszúrtak valami újat: Franceska is lájkolgatja Kerkez Milos bejegyzéseit. Ez alapján nem lenne meglepő, ha a háttérben már elindult volna köztük valami – akár egy ismerkedés, randizgatás. Közös témát biztosan találnának, hiszen a gyönyörű Franceska sportriporterként dolgozik albán sportműsorokban, így a szakmai kapcsolódás adott kettejük között.

Kerkez Milos magánélete igazi rejtély

A magyar válogatott balhátvédjének szerelmi élete igazi ördöglakat. Bár közösségi oldalain sorra osztja meg a focival kapcsolatos tartalmakat, a magánéletéről, esetleges alakuló kapcsolatáról semmit sem lehet tudni. Az viszont, hogy most Franceska oldalán tűnik fel egyre gyakrabban, okot adhat a szurkolóknak arra, hogy azt gondolják: talán valóban alakul valami a két sztár között.

@ripost.hu

Kerkez Milos szépségkirálynőnek csapja a szelet A Liverpool magyar focistája sorra lájkolja az albán lány képeit. #ripost #liverpool #kerkez #kerkezmilos #szerelem #szepsegkiralyno

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

