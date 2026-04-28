Furcsa fotó terjed Kerkez Milosról, összezavarodtak a szurkolók

Kerkez Milos mára a Liverpool meghatározó játékosává nőtte ki magát. Az elmúlt hónapokban folyamatosan dicsérik teljesítményét, különösen védekező munkáját és szenvedélyes, olykor lobbanékony stílusát. Most azonban egészen szokatlan „közegben” tűnt fel a fiatal védő. A mesterséges intelligenciát kérdezték meg arról, vajon milyen sportágban lehetne még sikeres, ha nem a labdarúgást választja. A válasz több szurkolót is meglepett: egy félmeztelen, generált képen Kerkez Milos MMA-harcosként, azaz ketrecharcosként jelenik meg.
A mesterséges intelligencia által generált kép több szurkolót is megtévesztett: sokan elsőre valódinak hitték, és egyre többen vannak, akik szerint az MMA kifejezetten jól állna Kerkez Milos-nak. A fotón az is jól látszik, hogy a védő új becenevet kapott – „magyar hurrikán” –, sőt egy mottót is társítottak hozzá: „Kerkez Milos nem csak túlélni jött, hanem nyerni.”
A bejegyzés komoly figyelmet kapott, a képet több mint 1300-an kedvelték. Nem ő az egyetlen, akit „új szerepben” ábrázolt az AI: a Liverpool több játékosáról is készültek hasonló alkotások, Szoboszlai Dominikot például a Dior egyik modelljeként jelenítette meg a mesterséges intelligencia.
Kerkez Milosra azonban most nem a ketrecben van szükség, hanem a pályán, hiszen a Liverpool vasárnap (16:30, Tv: Spíler 1) a Manchester Unitedhez látogat az Old Traffordra a Premier League 35. fordulójában.
