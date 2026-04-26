"Persze, hogy bosszant" - Robbie Keane már az Újpest-Fradi derbi miatt idegeskedik

A bajnoki címvédésért küzdő Ferencváros a duplázó Lenny Joseph góljaival 2-0-ra legyőzte a Paksot a labdarúgó-NB I 31. fordulójában. A sárga lapok sokasága mellett kiállítást és vitatható VAR-ítéletet is hozó meccs után a Fradi edzője, Robbie Keane már a következő, Újpest elleni derbi miatt bosszankodott.

Bognár György (balra) és Robbie Keane egyetértettek: a Fradi ezúttal simán verte a Paksot

Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fradi-Paks mérkőzés 86. percében ugyanis kiállították Corbu Máriuszt, aki a magyarszabály miatt nagyon hiányozhat majd legközelebb, amikor a Fradi az Újpest vendége lesz az utolsó előtti fordulóban.

Bajban lehet a Fradi-edző Újpesten

Persze, hogy bosszant, mert ugye magyar játékosról beszélünk, ami a szabály miatt fontos.

Nagy Barnabás ma csak a kispadra tudott leülni, Gruber ezért is kezdett a bal szélen" – idézte Keane-t a Magyar Nemzet, aki a kezdőcsapata összeállításával kapcsolatos gondjai mellett azt is őszintén elárulta, hogy a korábbi tapasztalatai alapján nehezebb meccsre számított a Paks ellen.

Paksi kollégája, Bognár György is elismerte, ezúttal nem tudták megnehezíteni a Fradi dolgát.

"Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a Fradinak, igaz, hogy pontrúgásból kerültek előnybe, de több lehetőségük is volt megszerezni a vezetést. Megpróbáltuk azt játszani, amit mindig, feltolni a csapatot, de a nagy átütőerő ma nem volt bennünk. Visszatérő probléma az idényben, hogy a mérkőzések nagy részében nem tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, maximum öt-tíz percig. Négy-öt fiatal is játszott nálunk, ők legalább eljutottak az Üllői útra..." – mondta Bognár, aki az ellenfél fáradtságával kapcsolatban elmondta: a ferencvárosiak annyival jobb játékosok, hogy ha csak egy napot pihennek, míg az övéi két hetet, akkor is kijön a különbség.