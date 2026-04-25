Ezt Szoboszlai nem tehetné meg, a városi riválishoz igazolt a magyar szakács

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos biztosan nem tehetné meg azt, amit magyar honfitársuk megcsinált Liverpoolban. Egy szegedi származású szakács mindkét klubot erősítette a városban, olyannyira, hogy az Evertonnál hét évig főszakács volt. Boldizsár Róbert történetéről az Everton-Liverpool bajnoki után Magyar Nemzet írt hosszú cikket.
Robi 2009-ben költözött ki Angliába, ahol különböző éttermekben dolgozott. Egy gerincsérv miatt azonban szinte a teljes jobb oldala lebénult, s noha ebből felépült, innen kezdődött kapcsolata a focicsapatokkal. Előbb a Liverpool konyháján dolgozott, majd átigazolt a nagy rivális Evertonhoz. Ott három hónap után főszakács lett, egészen 2025 őszéig dolgozott a klubnál. A csapat színei miatt még a kék kecsapot is kifejlesztette.
"A különböző tesztesemények után az Everton vezetőségétől jött a kérés, hogy találjak ki valami olyat, ami kicsit megdobja a stadion népszerűségét. Ez lett a kék ketchup. Az ötlet onnan jött, hogy ugye a ketchup alapból piros, ami a Liverpool színe, s mi lenne, ha nálunk kék lenne, ami passzol az Evertonhoz. Az alapja fokhagymás majonéz volt, emellett rengeteg fűszerkeveréket raktam bele, s végül egy úgynevezett spirulina algával színeztem meg. Nem szeretem a mesterséges színezőanyagokat, igyekeztem, hogy természetes legyen."
Utána valósággal berobbant a közösségi médiába. Nemcsak országos hír lett belőle, hanem Mexikóból is kaptunk képeket, hogy a helyi média is foglalkozott vele. Az Egyesült Államokból is elkérték tőlem a receptet, ahol ugyanúgy egy kék színű csapat használja
– mesélte Robi, aki hozzátette, olyan mennyiségű hot dogot tudtak így eladni, hogy azt előre nem gondolták volna.
Az Everton vezetőségénél ezután a kékőrületet próbálták még tovább fokozni. Robi elmondta, kék hamburgerzsömlét is rendeltek, de az már egész egyszerűen annyira mű volt, hogy azt nem akarta használni. De a kék fánk ugyanúgy telitalálat volt, mint a ketchup. Utóbbit a múlt vasárnapi, Everton-Liverpool meccsen hat fontért árulták.
