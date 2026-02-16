Szoboszlai olajat öntött a tűzre a Pool-szurkolóknál, a Real Madrid felé kacsingat

Nem elég, hogy a Real Madrid (és korábbi korszakos klasszisa, Cristiano Ronaldo) a gyerekkori kedvence, amely tinikora óta vissza-visszatérően az erősítési tervei közé sorolja, a liverpooli szerződéshosszabbítására egyelőre hiába váró Szoboszlai Dominik még olajat is öntött a tűzre. Megforgatta a kést az őt rajongásig imádó Pool-szurkolók szívében, ráadásul csak pár órával azután, hogy elsősorban a spanyol és a brit sportsajtó felkapta Marco Rossi szövetségi kapitányunk minapi nyilatkozatát Szoboszlai és a Real kapcsolatáról.
Szoboszlai szombat éjjel az eltiltásából visszatérve oroszlánrészt vállalt abból – remek játékkal és bombagóllal –, hogy a Liverpool a Brighton elleni 3-0-s sikerrel bejutott az FA Kupa nyolcaddöntőjébe. Ezzel egy időben rendezték a spanyol La Liga 24. fordulójában a Real Madrid–Real Sociedad bajnokit, amelyet a Szoboszlaival nemrég újra hírbe hozott királyi gárda 4-1-re nyert meg.
„Következő kör! Köszönjük a szurkolást, Vörösök!” – kommentálta a maga meccséről posztolt képgalériáját Szoboszlai a közösségi oldalain, de nem felejtett el üzenni két Real-sztárnak sem.
A baszkok ellen büntetőből duplázó brazil Vinícius Junior egy bejegyzését két sokatmondó hangulatjellel (taps és tűz) kommentálta. A Liverpoolból tavaly nyáron Madridba igazolt barátja, Trent Alexander-Arnold posztja alatt pedig egy szív kíséretében így üzent: „Az én fiam”.
Az Instagramon küldött Szoboszlai-üzeneteket persze rögtön kiszúrták a Real Madrid és a Liverpool hívei is. Előbbiek reménykednek a világ egyik legjobb formában játszó labdarúgójának megszerzésében, utóbbiak pedig attól rettegnek, hogy a spanyol sztárklub ugyanúgy elszipkázza egyik nagy kedvencüket, mint tette azt tavaly – az Anfielden óriási felháborodást keltve – Alexander-Arnolddal.
Trent Alexander-Arnold a magyar játékos legközelebbi barátja volt Liverpoolban. A világ ötödik legtöbbre (150 millió euró - 57 milliárd forint) taksált labdarúgója, a brazil Real-sztár pedig éppen a minap árulta el, hogy a madridi csapattársain kívül évek óta Szoboszlai az egyik legjobb cimborája a futballban. Már többször játszottak egymás ellen a Bajnokok Ligájában: 2022 őszén a BL-csoportkörben a Real 2-0, 2-3-mal zárta a középpályásunkkal felálló német RB Leipzig elleni meccseket; tavaly novemberben pedig Szoboszlai már a Liverpool 1-0-s Real-veréséből vette ki a részét gólpasszal.
A 25 éves magyar középpályással a hírek szerint régóta szerződéshosszabbításra készülnek a Liverpool vezetői, noha még 2,5 év hátra van a 2023-ban kötött megállapodásából is. Csakhogy a jelenlegi szezonban nyújtott kimagasló teljesítményével nincs összhangban Szoboszlai fizetése, amely jelenleg csak a 12. a keretben. Légiósunk a minap nyilatkozott is a tárgyalások álláásról: mint mondta, szívesen maradna a Poolnál, de egyelőre a vezetőknél pattog a labda, ő vár a megfelelő ajánlatra. A bizonytalanságot megszimatolva ugyanakkor közbeszólhat az iránta tinikora óta érdeklődő Real Madrid.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.