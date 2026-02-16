Szoboszlai olajat öntött a tűzre a Pool-szurkolóknál, a Real Madrid felé kacsingat

Nem elég, hogy a Real Madrid (és korábbi korszakos klasszisa, Cristiano Ronaldo) a gyerekkori kedvence, amely tinikora óta vissza-visszatérően az erősítési tervei közé sorolja, a liverpooli szerződéshosszabbítására egyelőre hiába váró Szoboszlai Dominik még olajat is öntött a tűzre. Megforgatta a kést az őt rajongásig imádó Pool-szurkolók szívében, ráadásul csak pár órával azután, hogy elsősorban a spanyol és a brit sportsajtó felkapta Marco Rossi szövetségi kapitányunk minapi nyilatkozatát Szoboszlai és a Real kapcsolatáról.

A Real Madriddal összeboronált Szoboszlai Dominik a Liverpool meccse után üzent a vele barátkozó Vinícius Juniornak

Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai szombat éjjel az eltiltásából visszatérve oroszlánrészt vállalt abból – remek játékkal és bombagóllal –, hogy a Liverpool a Brighton elleni 3-0-s sikerrel bejutott az FA Kupa nyolcaddöntőjébe. Ezzel egy időben rendezték a spanyol La Liga 24. fordulójában a Real Madrid–Real Sociedad bajnokit, amelyet a Szoboszlaival nemrég újra hírbe hozott királyi gárda 4-1-re nyert meg.

„Következő kör! Köszönjük a szurkolást, Vörösök!” – kommentálta a maga meccséről posztolt képgalériáját Szoboszlai a közösségi oldalain, de nem felejtett el üzenni két Real-sztárnak sem.

Szoboszlai Dominik üzent a madridiaknak

A baszkok ellen büntetőből duplázó brazil Vinícius Junior egy bejegyzését két sokatmondó hangulatjellel (taps és tűz) kommentálta. A Liverpoolból tavaly nyáron Madridba igazolt barátja, Trent Alexander-Arnold posztja alatt pedig egy szív kíséretében így üzent: „Az én fiam”.

Az Instagramon küldött Szoboszlai-üzeneteket persze rögtön kiszúrták a Real Madrid és a Liverpool hívei is. Előbbiek reménykednek a világ egyik legjobb formában játszó labdarúgójának megszerzésében, utóbbiak pedig attól rettegnek, hogy a spanyol sztárklub ugyanúgy elszipkázza egyik nagy kedvencüket, mint tette azt tavaly – az Anfielden óriási felháborodást keltve – Alexander-Arnolddal.

Trent Alexander-Arnold a magyar játékos legközelebbi barátja volt Liverpoolban. A világ ötödik legtöbbre (150 millió euró - 57 milliárd forint) taksált labdarúgója, a brazil Real-sztár pedig éppen a minap árulta el, hogy a madridi csapattársain kívül évek óta Szoboszlai az egyik legjobb cimborája a futballban. Már többször játszottak egymás ellen a Bajnokok Ligájában: 2022 őszén a BL-csoportkörben a Real 2-0, 2-3-mal zárta a középpályásunkkal felálló német RB Leipzig elleni meccseket; tavaly novemberben pedig Szoboszlai már a Liverpool 1-0-s Real-veréséből vette ki a részét gólpasszal.