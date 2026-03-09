Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megszületett a döntés Szoboszlairól, hónapokat vártunk erre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:35
Eszméletlen összeget ér a legjobb magyar labdarúgó. Szoboszlai Dominik a Liverpool második, a teljes Premier League hetedik legtöbbre taksált futballistája.
Elképesztő magasságba emelkedett Szoboszlai Dominik becsült piaci értéke a labdarúgás statisztikáival és átigazolásaival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt több tucatnyi szempontot figyelembe vevő értékelése alapján. 

Szoboszlai Dominik zseniális volt, de nem az első: Coutinho és Ronaldinho is ilyen szemfüles gólt lőtt korábban
Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik ebben a szezonban
Fotó: Stuart Franklin - UEFA

Az angol Premier League mezőnyének hétfői adatfrissítése után a Liverpool 25 éves magyar húzóemberét – az eddigi 85 millió helyett – immár 100 millió euróra (40 milliárd forint) taksálják.

Szoboszlai Dominik megdolgozott az emelésért

A 2023 nyarán öt évre az Anfieldre igazolt, de máris szerződéshosszabbítás és jelentős fizetésemelés előtt álló Szoboszlai az angol bajnokcsapat idei, liverpooli szempontból gyengébb szezonjának egyik legjobbja. Eddigi 39 tétmeccsén – kiemelkedő mezőnymunkáján túl – 10 góllal és 8 gólpasszal segítette a Liverpoolt, pedig gyakran a jobbhátvéd posztjára kényszerül. Mindezt tükrözi Szoboszlai Dominik Transfermarkt-értékének újbóli emelése is. 

Ezzel immár ő a Liverpool 2. és a Premier League 7. legértékesebb futballistája.

A Pool másik magyar válogatott labdarúgóját, Kerkez Milost továbbra is 40 millió euróra (16 milliárd forint) becsülik (a Vörösök U21-es csapatában védő Pécsi Ármint továbbra is 800 ezer euróra, azaz 320 millió forintra tartják).

A legújabb magyar Premier League-légiós, a Fraditól januárban a Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex értékét 8 millióról 12 millió euróra (4,8 milliárd forint) emelte a Transfermarkt.

 

