Szoboszlait mélyütés fenyegeti a Liverpool új edzőjétől

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 14:00
Xabi Alonso állítólag egyetlen feltételhez köti a liverpooli munkáját. Szoboszlai Dominik nem fog örülni, ha teljesítik a kérését.
Az utóbbi hetek fejlődő tendenciája után hidegzuhanyként érte a Liverpool híveit, hogy a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért küzdő bajnokcsapat kedden 2-1-es vereséget szenvedett a Premier League-tabellán tökutolsó Wolverhampton Wanderers vendégeként. Rögtön újra fel is erősödtek a hírek arról, hogy Arne Slot vezetőedzőt nyáron a Vörösök hajdani BL-győztes közönségkedvence, Xabi Alonso válthatja a kispadon. A januárban a Real Madridtól kirúgott futballszakember legfőbb kéréseként olyasmit emlegetnek, ami valóságos mélyütés lenne Szoboszlai Dominiknak.

Ebből lett a tűz: Arda Güler (balra) márciusban, a Puskás Arénában csendre intette a szabálytalanságát reklamáló Szoboszlai Dominikot
Ebből lett a tűz: Arda Güler (balra) tavaly márciusban, a Puskás Arénában csendre intette a szabálytalanságát reklamáló  Szoboszlai Dominikot
Fotó: Balogh Dávid / Getty Images

Török sajtóértesülés szerint a legfőbb liverpooli edzőjelölt, Xabi Alonso egyetlen feltétele, hogy igazolják le neki korábbi madridi játékosát, Arda Gülert, aki a spanyol edző bő féléves időszakában kihagyhatatlan húzóemberé lépett elő. Ebben a szezonban még egyetlen tétmeccset sem hagyott ki; a mérlege 40 tétmérkőzésen 3 gól mellett 12 gólpassz. Alexis Mac Allister helyett állítólag vele és Ryan Gravenberchhel, illetve – az éppen a Reallal hírbe hozott – Szoboszlaival tervezné új középpályás trióra építeni a Pool játékát Xabi Alonso.

Hogy Arda Güler a játéktudása alapján méltó lenne a kulcsszerepre az Anfielden is, nem kétséges. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy emberileg hogyan tudnák elsimítani a közte és Szoboszlai között kialakult óriási feszültséget. 

Szoboszlai Dominik és Arda Güler botránykrónikája

A tavalyi török-magyar Nemzetek Ligája-osztályozókon (3-1, 3-0) akasztottak bajszot a válogatottak sztárjai. 

Güler a Puskás Aréna teltházas közönsége előtt látványos gesztussal provokálta a szabálytalanságát reklamáló magyar csapatkapitányt, aki aztán a közösségi médiában kezdett hadjáratba ellene: egy üzenetében felemlegette, hogy az akkor még sokat mellőzött török labdarúgó a szezon során csak 1088 percet játszott a Realban. Erre válaszul „a török Messi” a fenti eredményekkel vágott vissza, hozzáfűzve: „Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég ahhoz, hogy csendben maradj?” – írta az Instagramon, az eredményjelző képéhez mellékelve, hogy a török gólokra Szoboszlai csak egy kommenttel tudott válaszolni.

Azóta tavaly novemberben egyszer már szembekerültek a Bajnokok Ligája alaszakaszában. Akkor Szoboszlai gólpassza után nyert 1-0-ra a Liverpool: 

Úgy hírlik, hogy kettejük összeakaszkodása mögött az is meghúzódott, hogy a magyar középpályás régóta a Real Madrid kiszemeltje, Güler pedig azóta is igyekszik fúrni a számára veszélyt jelentő érkezését. Erre most akár úgy is alakulhatnak a dolgok, hogy a török szupertehetség érkezik a Poolba, ráadásul az őt favorizáló új edző kérésére. Vagy – és az utóbbi hetek történései alapján ez is benne lehet a pakliban – akár megtörténhet, hogy Szoboszlai ellenkező utat bejárva a Realhoz igazol?

A Liverpool egyébként legközelebb pénteken (21.00, tv: Spíler 1) újra a Wolverhampton vendégeként játszik, de ezúttal a keddi bajnoki lebőgés után az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

 

