Szoboszlait mélyütés fenyegeti a Liverpool új edzőjétől

Az utóbbi hetek fejlődő tendenciája után hidegzuhanyként érte a Liverpool híveit, hogy a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért küzdő bajnokcsapat kedden 2-1-es vereséget szenvedett a Premier League-tabellán tökutolsó Wolverhampton Wanderers vendégeként. Rögtön újra fel is erősödtek a hírek arról, hogy Arne Slot vezetőedzőt nyáron a Vörösök hajdani BL-győztes közönségkedvence, Xabi Alonso válthatja a kispadon. A januárban a Real Madridtól kirúgott futballszakember legfőbb kéréseként olyasmit emlegetnek, ami valóságos mélyütés lenne Szoboszlai Dominiknak.

Ebből lett a tűz: Arda Güler (balra) tavaly márciusban, a Puskás Arénában csendre intette a szabálytalanságát reklamáló Szoboszlai Dominikot

Fotó: Balogh Dávid / Getty Images

Török sajtóértesülés szerint a legfőbb liverpooli edzőjelölt, Xabi Alonso egyetlen feltétele, hogy igazolják le neki korábbi madridi játékosát, Arda Gülert, aki a spanyol edző bő féléves időszakában kihagyhatatlan húzóemberé lépett elő. Ebben a szezonban még egyetlen tétmeccset sem hagyott ki; a mérlege 40 tétmérkőzésen 3 gól mellett 12 gólpassz. Alexis Mac Allister helyett állítólag vele és Ryan Gravenberchhel, illetve – az éppen a Reallal hírbe hozott – Szoboszlaival tervezné új középpályás trióra építeni a Pool játékát Xabi Alonso.

Liverpool yönetimi Xabi Alonso'yu bu yaz takımın başına getirmek için İspanyol teknik adamla iletişime geçti.



Xabi Alonso, Liverpool yönetiminden Arda Güler'i transfer etmelerini istedi. Alonso'nun kafasında Gravenberch, Szoboszlai ve Arda Güler'li bir orta saha kurgusu var.… pic.twitter.com/f8UuOgAAj2 — Asist Analiz (@asistanaliz) March 4, 2026

Hogy Arda Güler a játéktudása alapján méltó lenne a kulcsszerepre az Anfielden is, nem kétséges. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy emberileg hogyan tudnák elsimítani a közte és Szoboszlai között kialakult óriási feszültséget.

Szoboszlai Dominik és Arda Güler botránykrónikája

A tavalyi török-magyar Nemzetek Ligája-osztályozókon (3-1, 3-0) akasztottak bajszot a válogatottak sztárjai.

There's nothing worse than a bench warmer being arrogant



Szoboszlai has more goals than Guler has starts pic.twitter.com/r77gadM6j1 — Brian (@Bri_an2) March 23, 2025

Güler a Puskás Aréna teltházas közönsége előtt látványos gesztussal provokálta a szabálytalanságát reklamáló magyar csapatkapitányt, aki aztán a közösségi médiában kezdett hadjáratba ellene: egy üzenetében felemlegette, hogy az akkor még sokat mellőzött török labdarúgó a szezon során csak 1088 percet játszott a Realban. Erre válaszul „a török Messi” a fenti eredményekkel vágott vissza, hozzáfűzve: „Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég ahhoz, hogy csendben maradj?” – írta az Instagramon, az eredményjelző képéhez mellékelve, hogy a török gólokra Szoboszlai csak egy kommenttel tudott válaszolni.