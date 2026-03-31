A biztonságiak is látták, így csempészték be Szoboszlai Dominikot a Puskás Arénába

Perceken belül kezdődik a Magyarország-Görögország felkészüli mérkőzés a Puskás Arénában. A mieink csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik természetesen ott van a kezdőcsapatban, már az esőáztatta gyeppel is ismerkedett a bemelegítés előtt.

Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter a magyar-görög meccs előtt Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai-könyv a lelátón

A szurkolók között van egy fiú, aki könyvet csempészett be a stadionba. Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt Kálnoki Kis Attila sportújságíróval írta meg a Szoboszlai-sztorit, a Liverpool játékosának minden bizonnyal ezt kell majd aláírnia a meccs után.