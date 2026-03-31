A biztonságiak is látták, így csempészték be Szoboszlai Dominikot a Puskás Arénába

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 18:32
görögországmagyarországcsapatkapitány
A magyar válogatott csapatkapitányára különleges feladat vár a magyar-görög meccs után. Szoboszlai Dominik ifjú rajongója könyvvel és tollal érkezett.

Perceken belül kezdődik a Magyarország-Görögország felkészüli mérkőzés a Puskás Arénában. A mieink csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik természetesen ott van a kezdőcsapatban, már az esőáztatta gyeppel is ismerkedett a bemelegítés előtt.

szoboszlai
Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter a magyar-görög meccs előtt Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai-könyv a lelátón

A szurkolók között van egy fiú, aki könyvet csempészett be a stadionba. Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt Kálnoki Kis Attila sportújságíróval írta meg a Szoboszlai-sztorit, a Liverpool játékosának minden bizonnyal ezt kell majd aláírnia a meccs után.

Az ifjú szurkoló könyvvel érkezett a Puskás Arénába Fotó: Tumbász Hédi

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu