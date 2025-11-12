Évtizedes titok: Szoboszlai szülei tipródtak, hiába telefonált haza a fiuk

Huszonöt évesen már az egész világ ismeri és csodálja. Szoboszlai Dominik mára az egyik legjobb középpályás lett a sportágban, a Liverpoolban nincs olyan ellenfél, akivel szemben nem lenne meghatározó a pályán. Azt eddig is tudtuk, hogy az pályafutásában kulcsszerepet játszott édesapja, Szoboszlai Zsolt, aki annak idején a Tatabánya NB I-es keretéig jutott. Ő nevelte a futballra fiát előbb a saját iskolájában, a Főnix Goldban, de azóta is gyermeke minden lépését felügyeli. Az apuka könyvet írt Kálnoki Kis Attila sportújságíróval Szoboszlai Dominik történetéről, arról, hogyan lett a fia a jelenkor egyik legjobb labdarúgója.

Szoboszlai Dominik már nem csak Magyarországon kedvenc / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Szoboszlai-sztori című könyvben végigkísérhetjük Dominik életét a legelső focilabdától a Liverpoollal szerzett bajnoki címig. Édesapja, Zsolt sosem cáfolta, hogy a rengeteg munka, gyakorlás és lemondás mellett következetesség és szigor kellett már tizenévesen is a fia részéről. Ezzel kapcsolatban egy szívszorító történet olvasható a kötetben, az eset a fiatal focista mellett a szülőket is próbára tette.

A könyvbemutatón is kitértek a szerzők arra, amikor a 16 éves Szoboszlai magányos volt Ausztriában. Akkor került ki a Salzburg akadémiájára, s egy szabad hétvégén - mikor a többiek hazamentek - ő magányosan hívta fel itthon tartózkodó szüleit. Édesapja ekkor azt mondta neki, örüljön, hogy elment mindenki, üresek a pályák, keressen magának egy kapust és gyakorolja a szabadrúgásokat. Majd megszakította a hívást, s feleségét utasította, fel ne vegye a telefont, ha a fia keresné. Ezt követően a szülők otthon szenvedtek, tipródtak, aggódtak, majd este, mikor ők próbálták hívni a gyermeket Dominik nem vette fel a telefont.

Szoboszlai Dominik tízezer órája

A könyvből kiderül, hogy Szoboszlai iskolás korában heti nyolc edzésen vett részt, plusz az egyéni képzéseken. Fiatalként tízezer óra gyakorlást tett bele abba, hogy a világ egyik legjobbja legyen.