Nem értik Szoboszlai hisztijét, csak félig van igaza

Miután a kieséstől fenyegetett Tottenham hat vereséget számláló sorozat után, a 90. percben szerzett Richarlison-lövéssel pontot mentett (1-1) az Anfielden, Szoboszlai Dominik ébresztőt fújt a Liverpoolnak. Szerinte tenniük kell valamit az ellen, hogy a Premier League tabelláján csak ötödik címvédő rendre az utolsó percekben kapott gólokkal veszít pontokat.
Pedig ez csak az érem egyik oldala: valójában a Vörösök az ellenfeleiknél több hajrágólt szereztek a meccseik ráadásaiban. A 2025/26-os szezon elején feltűnően gyakran nyertek így.
Megint az utolsó pillanatban. Nem is tudom, már hányadszor fordul elő... Tényleg nem tudom, mit mondjak, fel kell ébrednünk
– sopánkodott a vezető Pool-gólt szabadrúgásból megszerzett Szoboszlai a Spurs elleni csalódás után.
A szurkolók többsége nagyon is helyesli, hogy megkongatta a vészharangot a bukdácsoló Liverpoolnál, értékelik, hogy mellébeszélés nélkül, őszintén megmondta a véleményét. Ugyanakkor akadtak, akiknek az emlékezete nem korlátozódott a vasárnapi meccsre.
"Érthető a csalódottsága, bár mi is nyertünk így pár pontot"; "Tényleg ki kéne ezt javítani, de a Pool utolsó perces góljai miatt is ugyanígy bosszankodhatott több ellenfél"; "Nyilván frusztrált, hiszen a hátán cipeli a csapatot, mégsem elég, pedig ő is lőtt gólokat a meccsek hajrájában" – olvashatók a közösségi oldalakon a szurkolói vélemények között.
A Bors utánanézett: a Liverpool eddigi 45 tétmeccsén – ezekből Szoboszlai csak négyet hagyott ki – összesen 19 gól esett a 90. perc után; ebből 10-et Szoboszlaiék szereztek, és 9-et kaptak. Még inkább a javukra billen a mérleg, ha a 80. perctől vesszük figyelembe a hajrágólokat: összesen 33 ilyen találatból 21-et a Pool, és csak 12-t Szoboszlaiék mindenkori ellenfele szerzett. Ezekből egyébként négyet éppen a magyar középpályás lőtt, az Arsenal (1-0, 83. perc), a Leeds (3-3, 80. perc), az Internazionale (1-0, 88. perc) és a Bournemouth (2-3, 80. perc) ellen.
Az ugyanakkor igaz, hogy a meccseiken a ráadásbeli gólok gyakrabban eredményezték a Vörösök pontvesztéseit, mint azok megnyerését: nélkülük a Bajnokok Ligája alapszakaszában két ponttal kevesebbet szereztek volna (3-2-es győzelem helyett 2-2-re végződött volna az Atlético Madrid elleni meccsük), az angol Premier League-ben pedig 5 ponttal kevesebbet gyűjtöttek volna a maguk hajrágóljaik híján – ellenben 10 pontot veszítettek el a 90. perc után kapott találatok miatt.
