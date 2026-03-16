„Nem tudom, mit mondjak" - ennyi volt, Szoboszlai Dominiknak most lett elege

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 19:44
Ugyanaz ismétlődik folyamatosan, a Liverpool rendszeresen gólt kap a meccsek végjátékában. Szoboszlai Dominik reakciója árulkodó, úgy tűnik, most lett elege ebből.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt szerzett, de ennél több öröme nem lehetett vasárnap. Csapata, a Liverpool csak 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Tottenham Hotspurrel az angol labdarúgó Premier League 30. fordulójának meccsén, és ezzel nem tudott javítani a helyzetén. A címvédő továbbra is csak az ötödik helyen áll, két pont a hátránya a negyedik, Bajnokok Ligája-szereplést érő pozíció mögött. Arne Slot együttesének a Premier League-ben már csak a BL-hely megszerzése lehet az egyetlen reális célja.

Szoboszlai Dominik megint nem lehetett teljesen elégedett Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai Dominik frusztrációja érthető

Szoboszlai a meccs után a Sky Sportsnak értékelt, és rendkívül csalódottnak tűnt, hiszen a Tottenham az utolsó percben mentette döntetlenre a mérkőzést. Úgy tűnik, a magyar játékosnak most lett elege abból, hogy rendszeresen a ráadás perceiben kapnak gólokat.

Megint az utolsó pillanatban. Nem is tudom, már hányadszor fordul elő... Tényleg nem tudom, mit mondjak, fel kell ébrednünk. Úgy gondolom, az első félidőben kézben tartottuk a mérkőzést, viszont a másodikban nem úgy játszottunk, és az kérdés, hogy miért nem? Valószínűleg le fogunk ülni együtt, és bár ez a legnehezebb időszak, össze kell tartanunk. Egységesnek kell maradni, egymásért, a klubért kell küzdenünk, mert mindenki azt szeretné, hogy a következő idényben is a Bajnokok Ligájában játszhassunk

 - ismerte el Szoboszlai, hogy valóban a BL-szereplés megszerzése maradt az egyetlen reális céljuk a bajnokságban.

A Liverpool szerdán a Galatasarayt fogadja a Bajnokok Ligájában, miután az első meccsen 1-0-ra kikapott Törökországban. Aztán szombaton a Brighton otthonába látogat a Premier League-ben.

 

