Szoboszlai Dominikról máris megvan a véleményük a törököknek

Pénteken eldőlt, hogy ismét összecsap egymással a török és az angol bajnok a Bajnokok Ligájában. Galatasaray-Liverpool meccs volt már az alapszakaszban, azt a találkozót a törökök nyerték hazai pályán 1-0-ra. A két gárda most a nyolcaddöntőben csap össze egymással, a tét az elitsorozat negyeddöntője. A márciusi párharc előtt a török újságok azonnal Szoboszlai Dominikról írtak.
A török Hürriyet című lap a sorsolást követően rögtön ismertette a Liverpool elleni párharc részleteit - írja az Origo. Az ellenfél sztárjai közül külön kiemelik Szoboszlai Dominikot, nem véletlenül, a magyar középpályás a Pool legjobbja a szezonban.
A Liverpool egyik kiemelkedő játékosa Szoboszlai Dominik, a Premier League-óriás nyolcas számú játékosa. Képes pontrúgásokból gólt szerezni, távolságtól függetlenül. Legutóbb a Manchester City elleni bajnokin, körülbelül harminc méterről talált az ellenfél kapujába
– olvasható a török oldalon, azaz a Galatánál is tudják, nincs az a távolság, ahonnan legyinteni lehet Szoboszlaira.
A két csapat szeptemberi meccsét a Galata 1-0-ra nyerte meg Victor Osimhem tizenegyesével. A büntető előtt Szoboszlai Dominik szabálytalankodott a tizenhatoson belül.
