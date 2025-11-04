Mindenre elszánt Szoboszlai haragosa, nagyon készül ellene

A spanyol éllovas Real Madrid ellen folytathatja a feltámadást a mély gödörből kikapaszkodni látszó Liverpool, a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. körében. Az angol bajnokcsapat legjobbjaként ünnepelt Szoboszlai Dominik számára nem csak azért lesz különleges a forduló rangadója, mert gyerekként a Cristiano Ronaldóra épített Real volt a kedvenc csapata, vagy mert a királyi gárdánál tinikora óta figyelik és többször csábították már oda. Az ellenfél soraiban minden bizonnyal ott lesz Arda Güler, akivel Szoboszlai bajszot akasztott a márciusi, balul sikerült magyar-török Nemzetek Ligája-osztályozón, majd a közösségi oldalakon üzengetve is tovább mérgesedett a viszony közöttük, nem beszélve a rajongóikról. Vajon mit hoz ebből a szempontból a Liverpool-Real Madrid mérkőzés?

Güler (balra) márciusban csendre intette a reklamáló Szoboszlait - hogyan folytatják a Liverpool-Real Madrid BL-rangadón?

Fotó: Balogh Dávid / Getty Images

Már csak Szoboszlai és Güler előélete miatt is pikánsnak ígérkezik a keddi (21.00) BL-program slágermeccse. A nemrég a 25. születésnapját ünnepelő magyar középpályás ősszel végképp a Liverpool sztárjává nőtte ki magát – ellentétben a két csapat tavalyi összecsapásával (2-0 a Vörösöknek), most aligha csak a hajrá perceire cseréli be őt Arne Slot vezetőedző –, de a török szupertehetség is az eddigi legjobb időszakát éli.

Az amúgy Liverpoolban is legendának számító Real-edző, Xabi Alonso nyári kinevezése óta Arda Güler az összes BL- és bajnoki meccsen játszott; 14-ből csak kétszer nem a kezdőcsapat tagjaként; és már 3 gól és 6 gólpassz jött össze neki. A 20 éves létére máris 25-szörös török válogatott, 60 millió euróra (23,3 milliárd forint) taksált futballista többnyire támadó középpályásként, olykor jobbszélsőként szerepel, de nemrég a Marcának elmondta: bármire hajlandó, ha trénere arra kérné, hogy kapus legyen, már venné is a kesztyűket.

Szoboszlai és Güler a márciusi NL-párharc budapesti visszavágójának 17. percében szólalkoztak össze. Az isztambuli 3-1-es sikerük után a Puskás Arénában 3-0-ra győztes törökök ifjú ásza szemtelenül csendre intette a magyar válogatott csapatkapitányát, aki számon kért rajta egy szabálytalanságot. Güler egy évvel korábban még a kispadról láthatta, amikor Szoboszlai győztes (1-0) tizenegyesgólt lőtt ellenük (aztán a becserélése után már próbálta hergelni a magyar sztárt), idén viszont ő talált be a mieinknek – és maradtak végképp egymás bögyében.