Mindenre elszánt Szoboszlai haragosa, nagyon készül ellene

A spanyol éllovas Real Madrid ellen folytathatja a feltámadást a mély gödörből kikapaszkodni látszó Liverpool, a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. körében. Az angol bajnokcsapat legjobbjaként ünnepelt Szoboszlai Dominik számára nem csak azért lesz különleges a forduló rangadója, mert gyerekként a Cristiano Ronaldóra épített Real volt a kedvenc csapata, vagy mert a királyi gárdánál tinikora óta figyelik és többször csábították már oda. Az ellenfél soraiban minden bizonnyal ott lesz Arda Güler, akivel Szoboszlai bajszot akasztott a márciusi, balul sikerült magyar-török Nemzetek Ligája-osztályozón, majd a közösségi oldalakon üzengetve is tovább mérgesedett a viszony közöttük, nem beszélve a rajongóikról. Vajon mit hoz ebből a szempontból a Liverpool-Real Madrid mérkőzés?
Már csak Szoboszlai és Güler előélete miatt is pikánsnak ígérkezik a keddi (21.00) BL-program slágermeccse. A nemrég a 25. születésnapját ünnepelő magyar középpályás ősszel végképp a Liverpool sztárjává nőtte ki magát – ellentétben a két csapat tavalyi összecsapásával (2-0 a Vörösöknek), most aligha csak a hajrá perceire cseréli be őt Arne Slot vezetőedző –, de a török szupertehetség is az eddigi legjobb időszakát éli.
Az amúgy Liverpoolban is legendának számító Real-edző, Xabi Alonso nyári kinevezése óta Arda Güler az összes BL- és bajnoki meccsen játszott; 14-ből csak kétszer nem a kezdőcsapat tagjaként; és már 3 gól és 6 gólpassz jött össze neki. A 20 éves létére máris 25-szörös török válogatott, 60 millió euróra (23,3 milliárd forint) taksált futballista többnyire támadó középpályásként, olykor jobbszélsőként szerepel, de nemrég a Marcának elmondta: bármire hajlandó, ha trénere arra kérné, hogy kapus legyen, már venné is a kesztyűket.
Szoboszlai és Güler a márciusi NL-párharc budapesti visszavágójának 17. percében szólalkoztak össze. Az isztambuli 3-1-es sikerük után a Puskás Arénában 3-0-ra győztes törökök ifjú ásza szemtelenül csendre intette a magyar válogatott csapatkapitányát, aki számon kért rajta egy szabálytalanságot. Güler egy évvel korábban még a kispadról láthatta, amikor Szoboszlai győztes (1-0) tizenegyesgólt lőtt ellenük (aztán a becserélése után már próbálta hergelni a magyar sztárt), idén viszont ő talált be a mieinknek – és maradtak végképp egymás bögyében.
Miután Szoboszlai a közösségi oldalán a 1088-as számot posztolta Arda Güler akkori kevés madridi játékpercére utalva, a török srác sem maradt adós:
„Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég, hogy befogd a szád?” – üzent vissza az Instagramon.
A nemzetközi sportsajtó mellett a közösségi média népe is rárepült a szokatlanul éles valódi, majd online kakaskodásra. Internetes mémek tömegei mellett a két játékos rajongói is elárasztották az internetet a véleménynyilvánításaikkal az ügyben. Most a főszereplők felelőssége: bölcsen felülemelkednek a történteken, vagy folytatása következik, a Nemzetek Ligája után a Bajnokok Ligájában, a Puskás Aréna után az Anfield gyepén?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.