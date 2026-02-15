Marco Rossi miatt áll a bál, Szoboszlait kényelmetlen helyzetbe hozta

Marco Rossi aligha gondolta, hogy ekkora vihart kavar egy ártatlan mondattal. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzetek Ligája sorsoláson a Winwin arab oldalnak nyilatkozott, és úgy fogalmazott, "Szoboszlai Dominik amióta csak futballozni kezdett, egyetlen álma volt: a Real Madridban játszani." Spanyolországban a két legnagyobb sportlap, az AS és a Marca is foglalkozott az olasz szakember szavaival, ami tovább növelte az ügy visszhangját.

Marco Rossi Szoboszlai álmairól beszélt Fotó: Szabó Miklós / nemzeti sport

A téma azért kellemetlen, mert napok óta arról olvasni, hogy a Real Madrid élénken érdeklődik Szoboszlai iránt, miközben a Liverpool azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa a magyar klasszis 2028-ban lejáró szerződését.

Marco Rossi vihart kavart

Habár Rossi nem konkrét tárgyalásról vagy megállapodásról beszélt, hanem egy gyermekkori álmot említett, a Magyar Nemzet úgy tudja, vihart kavart az ügy:

Sem Szoboszlai Dominik menedzsmentje, sem az MLSZ nem fogadta kitörő lelkesedéssel az interjú ilyen nemzetközi visszhangját. Egy játékos klubhelyzetét, szerződéses tárgyalásait vagy jövőbeli dilemmáit ritkán segíti, ha a kapitánya a nyilvánosság előtt beszél gyerekkori álmairól, különösen akkor, amikor Európa egyik legnagyobb klubját említi név szerint

- írta a lap.

Alighanem Liverpoolban sem örülnek annak, hogy Spanyolországban arról írnak, az Anfield Road egyik nagy kedvencének, Szoboszlai Dominiknak a Real Madrid jelentené az álom beteljesülését...