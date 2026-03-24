Mégsem Liverpoolban folytatja a magyar válogatott focista?

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem Liverpoolban köthet ki Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott focistája állítólag most Bundesliga-klubok érdeklődését keltette fel.
Sallai Roland ősszel olyan kimagasló teljesítményt nyújtott jobbhátvédként a Galatasarayban, hogy a védelem jobb oldalán folyamatosan gondokkal küzdő Liverpool szemet vetett rá – legalábbis ha hinni lehet az elmúlt hetek sajtóhíreinek. A 28 éves labdarúgóról már azt is írták, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után a harmadik magyar játékos lesz a Premier League-címvédőnél – ez azonban most kétségessé vált.
A török Fotomacra hivatkozva a csakfoci.hu azt írja, napról napra nő a Sallai iránt érdeklődő klubok száma. A legfrissebb hírek szerint Bundesliga-csapatok kezdték el felmérni a magyar válogatott labdarúgó megszerzésének lehetőségét.
Mint ismert, Sallai Roland 2018 és 2024 között már játszott a német élvonalban. A Freiburg színeiben 163 mérkőzésen 27 gól lőtt és 23 gólpasszt osztott ki – ott ugyanis még nem védőként, hanem a támadósor szélén számítottak rá.
