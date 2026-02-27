Sallai Rolandról képtelenek lemondani Liverpoolban

Először a januári átigazolási időszakban, majd néhány nappal ezelőtt ismét fellángoltak azok a híresztelések, amelyek szerint újabb magyar válogatott labdarúgó teheti át székhelyét Liverpoolba. A török Galatasaray kulcsemberének számító Sallai Roland iránt korábban olyan kisebb Premier League-klubok érdeklődtek, mint a Brentford és a Sunderland, az utóbbi időben azonban a címvédővel hozzák legtöbbször kapcsolatba. Liverpoolban már olyannyira optimisták a nyárra jósolt üzletet illetően, hogy már azt mérlegelik, milyen szerepkörben működne a legjobban a sokoldalú magyar játékos.

Sallai Roland Liverpoolban is a védelemben juthat szerpehez csapatába Fotó: Anadolu

A Liverpool tavaly nyári üzletei arra utalnak, hogy szemléletváltás zajlik a klubnál, amelybe Sallai Roland is kitűnően illeszkedik – olvasható az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portál, a Rousing The Kop elemzésében.

Kiemelik, hogy futballfilozófiát tekintve Arne Slot személyében a korábbi sikeredzőhöz, Jürgen Klopphoz hasonló gondolkodású menedzser vette át a csapat irányítását mintegy másfél évvel ezelőtt. A holland tréner ugyanakkor a legutóbbi nyári átigazolási időszakban már a saját elképzelései szerint kezdte formálni a keretet, amit a két elit csatár, Hugo Ekitiké és Alexander Isak, illetve a két támadó szellemű szélső védő, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével támaszt alá a portál.

Az utóbbi két játékossal kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy ugyan papíron a védősort erősítik, valójában mindketten előszeretettel bekapcsolódnak a támadásokba, sőt, talán ott mozognak otthonosabban.

Sallai Rolandot Kerkezhez és Frimponghoz hasonlítják

Mivel a 28 éves játékos normál körülmények között szélső támadó, és csupán kényszerből játszik védőt a Galatasaraynál, benne is hasonló stílusú játékost látnak Liverpoolban, mint a két fiatalban.

A Rousing The Kop szerint amennyiben a magyar futballista valóban a Liverpoolhoz kerül, Slot akár átallhat egy három védős, 3-5-2-es hadrendre, amely testhezállóbb lenne az olyan szélső védők számára, mint Kerkez, Frimpong és Sallai. Ráadásul ez a rendszer lehetővé tenné, hogy a két csatár, Isak és Ekitiké is egyszerre a pályán legyenek.