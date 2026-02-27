Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sallai Rolandról képtelenek lemondani Liverpoolban

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 08:45
Kerkez MilosArne SlotJeremie FrimpongLiverpoolGalatasaray
Klasszisokhoz hasonlítják a magyar focistát. Sallai Rolandról egyre többet pletykálnak Liverpoolban, az egyik legnagyobb helyi portál már azon gondolkodik, milyen szerepkör juthat neki Arne Slot csapatában.

Először a januári átigazolási időszakban, majd néhány nappal ezelőtt ismét fellángoltak azok a híresztelések, amelyek szerint újabb magyar válogatott labdarúgó teheti át székhelyét Liverpoolba. A török Galatasaray kulcsemberének számító Sallai Roland iránt korábban olyan kisebb Premier League-klubok érdeklődtek, mint a Brentford és a Sunderland, az utóbbi időben azonban a címvédővel hozzák legtöbbször kapcsolatba. Liverpoolban már olyannyira optimisták a nyárra jósolt üzletet illetően, hogy már azt mérlegelik, milyen szerepkörben működne a legjobban a sokoldalú magyar játékos.

Sallai Roland remekül illeszkedne Arne Slot csapatába
Sallai Roland Liverpoolban is a védelemben juthat szerpehez csapatába Fotó: Anadolu

A Liverpool tavaly nyári üzletei arra utalnak, hogy szemléletváltás zajlik a klubnál, amelybe Sallai Roland is kitűnően illeszkedik – olvasható az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portál, a Rousing The Kop elemzésében.

Kiemelik, hogy futballfilozófiát tekintve Arne Slot személyében a korábbi sikeredzőhöz, Jürgen Klopphoz hasonló gondolkodású menedzser vette át a csapat irányítását mintegy másfél évvel ezelőtt. A holland tréner ugyanakkor a legutóbbi nyári átigazolási időszakban már a saját elképzelései szerint kezdte formálni a keretet, amit a két elit csatár, Hugo Ekitiké és Alexander Isak, illetve a két támadó szellemű szélső védő, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével támaszt alá a portál.

Az utóbbi két játékossal kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy ugyan papíron a védősort erősítik, valójában mindketten előszeretettel bekapcsolódnak a támadásokba, sőt, talán ott mozognak otthonosabban.

Sallai Rolandot Kerkezhez és Frimponghoz hasonlítják

Mivel a 28 éves játékos normál körülmények között szélső támadó, és csupán kényszerből játszik védőt a Galatasaraynál, benne is hasonló stílusú játékost látnak Liverpoolban, mint a két fiatalban.

A Rousing The Kop szerint amennyiben a magyar futballista valóban a Liverpoolhoz kerül, Slot akár átallhat egy három védős, 3-5-2-es hadrendre, amely testhezállóbb lenne az olyan szélső védők számára, mint Kerkez, Frimpong és Sallai. Ráadásul ez a rendszer lehetővé tenné, hogy a két csatár, Isak és Ekitiké is egyszerre a pályán legyenek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu