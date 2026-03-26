Mohamed Szalah távozása az egekbe lőheti Szoboszlai fizetését

Mohamed Szalah nyári távozásának bejelentése után sokan értetlenül fogadták, hogy a tavaly két évre – 2027 nyaráig – meghosszabbított szerződése dacára már idén, ingyen távozhat a Liverpool ikonikus csatára. Pedig most még pénzt is kérhetne érte az angol sztárklub vezetősége, ha nem egyeztek volna meg a szakításról. Ugyanakkor az új szezonban így növekedhet jelentősen Szoboszlai Dominik fizetése.

Ez valóban jelenthet némi bevételkiesést, habár a júniusban már a 34. születésnapját ünneplő futballistáért aligha fizetne sokat bárki is. Ellenben a Pool megspórolja Szalah kiemelt fizetését, amely legalább akkora, sőt inkább nagyobb összegre rúg, mint amennyiért most kivásárolnák az egyiptomi szélsőt.

A kilencedik éve az Anfielden sikert, sikerre és gólt, gólra halmozó Mohamed Szalah a Liverpool legjobban fizetett játékosa a maga heti 400 ezer fontos (180 millió forint) gázsijával. Ha kitöltené a jövő nyárig szóló szerződését, összesen 20,8 millió fonttal (9,4 milliárd forint), plusz 5,2 millió font (2,3 milliárd forint) prémiummal gazdagodna ő – és ennyivel lenne üresebb a liverpooli kassza, miközben a teljesítménye meg sem közelíti korábbi önmagát.

Mohamed Szalah nélkül lesz pénz

Akárkit is igazolnak a helyére, biztosan kevesebbet fog keresni, így Szalah idei távozásával biztosan jókora bérköltség szabadul fel. Ebből végre zöld ágra vergődhetnek a Real Madrid-kiszemelt Szoboszlai Dominikkal is: a hozzá hasonlóan 2023 nyarán igazolt Ryan Gravenberch után a magyar középpályás lehet a következő, akivel szerződést hosszabbít a Liverpool. A hónapok óta húzódó tárgyalások végén jelentős emelés néz ki a szezon legjobbjának, aki egyelőre csak a 12. a kerettagok fizetési listáján a maga heti 120 ezer fontjával (54 millió forint), de sajtóhírek szerint ez nyártól már heti 250-300 ezer fontra (112-135 millió font) is hízhat.