Szoboszlai a jövőjéről beszélt, üzent a főnökeinek és a Real Madridnak

Ahogy az egész 2025/26-os futballszezonban, a Liverpool-Galatasaray (4-0) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágón is Szoboszlai Dominik volt az angol bajnokcsapat legjobbja. Az isztambuli vereség után oly fontos első gólt kivételesen bal lábbal lőtte, a meccs utáni nyilatkozatában pedig többek között a jövőjére is utalt.

Szoboszlai Dominik megint a Liverpool legjobbja volt, majd elárulta: ott is folytatná

A negyeddöntőbe jutás után nagy elődjével, a Pool legendás 8-asával, Steven Gerrarddal együtt állt kamerák elé. Az idei szezonjáról elmondta: ahogy korábban, most is igyekszik a legjobbját nyújtani, de az elmúlt két évhez képes több felelősséget vállalva fejlődik, válik mindig jobb játékossá. Arról is kérdezték, mennyi inspirációt merít a Gerrarddal való összehasonlításából, mire így felelt:

– Ez egy rendkívül megtisztelő összehasonlítás. Gyerekkoromban láttam őt játszani, most pedig a nyolcas mezszámot viselem. Hihetetlen érzés, és szerintem mindannyiunk számára inspiráló. Igazi klublegenda, semmi kétség – bókolt Gerrardnak.

Szoboszlai Dominik maradni akar

Örülök, hogy ebben a klubban játszhatok, és remélem, hogy így is folytatom

– utalt a terveire Szoboszlai Dominik.

A hónapok óta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai, és a vele hetek-hónapok óta kacérkodó Real Madrid érdeklődése tudatában ez finom üzenetként is felfogható a terveiről a liverpooli és a spanyol klubvezetőknek: ahogy legutóbb, amikor erről nyilatkozott, továbbra is várja a megfelelő ajánlatot a Pooltól.