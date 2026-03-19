Szoboszlai a jövőjéről beszélt, üzent a főnökeinek és a Real Madridnak

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 19:50
liverpoolgalatasarayreal madridBajnokok LigájaSteven Gerrard
Szerződéshosszabbítás vagy átigazolás? Szoboszlai Dominik egyértelművé tette, mit vár a vezetőitől.
Ahogy az egész 2025/26-os futballszezonban, a Liverpool-Galatasaray (4-0) Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágón is Szoboszlai Dominik volt az angol bajnokcsapat legjobbja. Az isztambuli vereség után oly fontos első gólt kivételesen bal lábbal lőtte, a meccs utáni nyilatkozatában pedig többek között a jövőjére is utalt.

Szoboszlai Dominik megint a Liverpool legjobbja volt, majd elárulta: ott is folytatná
A negyeddöntőbe jutás után nagy elődjével, a Pool legendás 8-asával, Steven Gerrarddal együtt állt kamerák elé. Az idei szezonjáról elmondta: ahogy korábban, most is igyekszik a legjobbját nyújtani, de az elmúlt két évhez képes több felelősséget vállalva fejlődik, válik mindig jobb játékossá. Arról is kérdezték, mennyi inspirációt merít a Gerrarddal való összehasonlításából, mire így felelt:

– Ez egy rendkívül megtisztelő összehasonlítás. Gyerekkoromban láttam őt játszani, most pedig a nyolcas mezszámot viselem. Hihetetlen érzés, és szerintem mindannyiunk számára inspiráló. Igazi klublegenda, semmi kétség – bókolt Gerrardnak.

Szoboszlai Dominik maradni akar

Örülök, hogy ebben a klubban játszhatok, és remélem, hogy így is folytatom

– utalt a terveire Szoboszlai Dominik.

A hónapok óta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai, és a vele hetek-hónapok óta kacérkodó Real Madrid érdeklődése tudatában ez finom üzenetként is felfogható a terveiről a liverpooli és a spanyol klubvezetőknek: ahogy legutóbb, amikor erről nyilatkozott, továbbra is várja a megfelelő ajánlatot a Pooltól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
