Hatalmas balesetet okozott Dér Heni, videón a kínos pillanat

Hatalmasat buktak a kerékpárverseny résztvevői Dér Heninek hála!
Természetesen a fentebb leírtakat nem kell komolyan venni, mindez csak Heni friss közösségi médiás videójának poénja. Az énekesnő ugyanis kipróbálta az üvegütögetős TikTok-trendet – ami arról szól, hogy állítólag pár jól irányzott kocogtatással "le lehet fejezni" egy üdítős üveget. Persze a 2003-as Megasztár felfedezettje azért csavart egy kicsit a sztorin. Előkerült ugyanis egy üveg pálinka, egy fakanál, no meg a már említett bringások is.
