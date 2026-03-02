Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas balesetet okozott Dér Heni, videón a kínos pillanat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:55
Erre aligha számított az énekesnő.

Hatalmasat buktak a kerékpárverseny résztvevői Dér Heninek hála!

Dér Heni vicces videóval örvendeztette meg követőit
Dér Heni vicces videóval örvendeztette meg követőit  Fotó: TV2 / hot! magazin

Természetesen a fentebb leírtakat nem kell komolyan venni, mindez csak Heni friss közösségi médiás videójának poénja. Az énekesnő ugyanis kipróbálta az üvegütögetős TikTok-trendet – ami arról szól, hogy állítólag pár jól irányzott kocogtatással "le lehet fejezni" egy üdítős üveget. Persze a 2003-as Megasztár felfedezettje azért csavart egy kicsit a sztorin. Előkerült ugyanis egy üveg pálinka, egy fakanál, no meg a már említett bringások is.

De nem is húznánk az időt, mutatjuk Dér Heni videóját, ami garantáltan mosolyt csal bárki arcára:

@heni_der_official #napiheni #mondaymood #csakaszokásos #nemhiabamondjakhogykeritesszaggato #funny ♬ eredeti hang - Dér Heni
