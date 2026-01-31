Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szalah vagy Slot? A sztárcsatár csak akkor marad, ha kirúgják az edzőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 07:00
Úgy látszik, két dudás nem fér meg egy csárdában. Mohamed Szalah azzal a feltétellel marad a Liverpool játékosa, ha szezon végén Arne Slotot menesztik.

Az elmúlt hónapokban egyre többen keresik a választ arra, mi lesz Mohamed Szalah sorsa a Liverpoolnál. Az egyiptomi sztár körül akkor robbant ki a botrány, amikor nyíltan kritizálta edzőjét, Arne Slotot. A holland tréner nemrég elmondta, mindent megbeszéltek és elásták a csatabárdot. Mostanra azonban ez nem tűnik így, az angol sajtóhírek szerint Szalah csak akkor marad a Vörösök játékosa, ha Slot az idény végén távozik.

Mohamed Szalah (jobbra) távozik a Liverpoolból, ha Arne Slot marad a vezetőedző
Mohamed Szalah (jobbra) távozik a Liverpoolból, ha Arne Slot marad a vezetőedző Fotó: Liverpool FC

Szalah utolsó szezonja a Liverpoolban?

A Daily Mirror Danny Murphy korábbi Liverpool-játékost idézi, aki szerint Szalah maradása csak egyetlen esetben elképzelhető: ha a klub új vezetőedzőt nevezne ki. 

Szerintem jó eséllyel ez Mohamed Szalah utolsó szezonja a Liverpoolnál. Az alapján, ami körülötte és a csapatnál történt, engem meglepne, ha még egy évet maradna. Papíron ugyan továbbra is van szerződése, de a helyzet, a csapat teljesítménye és az ő idei formája együtt azt sugallja, hogy a legtöbben meglepődnének, ha a következő idényt is az Anfielden kezdené. Egyetlen kivételt tudok elképzelni: ha új menedzser érkezne, aki kifejezetten Szalah köré akarná építeni a csapatot, és még egy nagy évet próbálna kihozni belőle

- mondta Murphy egy korábbi interjúban, aki hozzátette:

"Nem ismerem személyesen Szalahot, de könnyen lehet, hogy egy másik edző új lendületet adna neki, egyfajta új életet lehelne bele. A jelenlegi helyzetben viszont, ha minden így marad, akkor szerintem meglepő lenne, ha a következő szezon elején is Liverpool-mezben látnánk őt.” 

Szalah visszatért, de egyelőre kevés

Mohamed Szalah az Afrika-kupa után visszakerült a csapatba, és a BL-ben a Qarabag ellen góllal jelezte, hogy továbbra is képes döntő szerepet játszani, Danny Murphy szerint azonban ez már nem feltétlenül elég. A szakértő úgy fogalmazott: meglepné, ha Szalah a következő idényt is a Liverpool FC mezében kezdené meg. 

 

