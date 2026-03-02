Sellők és sárkányok nyomában – Ezek a mitikus lények nem csak a képzelet szüleményei

A mitikus lényekről szóló történetek elképesztően érdekesek, hiszen elmossák a valóság és a képzelet közötti határvonalat. És bár a legtöbbjükről úgy hisszük, csak a képzelet szüleményei, többségük nagyon is valós. Sőt, néhányukkal még napjainkban is összesodorhat a szél. De vajon melyek ezek a teremtmények?

Némelyik mitikus lény még napjainkban is köztünk él

Fotó: Shutterstock

Valószínűleg még álmaidban sem gondoltad volna, hogy ezek a lények valóban léteztek vagy léteznek.

Némelyikükkel még napjainkban is találkozhatsz.

Bár létezésüket nem támasztják alá fotók, szakértők igazolják a létezésüket.

Valódi mitikus lények, amik nem csak a mesékben léteztek

A mitikus történetek egészen magukkal ragadóak, főszereplőik azonban néha olyan tréfás tulajdonságokkal vannak felruházva, amelyek nem hagyják, hogy higgyünk bennük. Bár sok esetben nincs közvetlen bizonyíték a létezésükre, mégis szinte kétségkívül állíthatjuk: ezek a mesebeli lények valóban éltek vagy élnek. Most azon kezdted el törni a fejed, hogy vajon miért nincsenek róluk képek? Akkor halkan megsúgjuk, hogy többségükről vannak, csak összetéveszted őket valami egészen mással. Lássuk is, kik ők!

Sellő

Neked is azonnal A kis hableány ugrott be? Rengeteg legenda kering a félig ember, félig hal teremtményekről, akik nem voltak olyan szépek, mint Ariel, sőt kifejezetten férfias vonásokkal rendelkeztek. De hiszen a sellők nem nők? Nos, a lények, akiket sellőknek nevezünk, tulajdonképpen lamantinok és dugongok, amelyeket tengeri teheneknek is neveznek, csak a tengerészek kicsit másképp látták őket.

A sellők a tengeri tehenek megfelelői

Fotó: GettyImages

Sárkányok

Manapság rengeteg fantasyban felbukkannak a sárkányok, azonban hitted volna, hogy valóban léteztek? Bár leírásuk igen változatos, a lényeket nem csak egy kultúra említi. Ez arra enged következtetni, hogy a teremtmények a dinoszauruszok megfelelői, akiknek a maradványait a bennszülöttek találták meg, és az alapján írták le őket.

A sárkányok valójában dinoszauruszok voltak

Fotó: GettyImages

Kraken

Az egyik legfélelmetesebb vízi szörny a kraken volt, amiről a tengerészek hátborzongató legendákat zengtek. A leírások szerint a kraken egy óriási, polipszerű teremtmény volt, ami megtámadta és elsüllyesztette a hajókat. De valóban létezett? Bizony! A vízi szörny valójában a ma is létező óriáskalmár megfelelője, amely bár hatalmas, jóval kisebb és ártatlanabb, mint a szóbeszédben.