Mitikus lényt ábrázoló kép.

Sellők és sárkányok nyomában – Ezek a mitikus lények nem csak a képzelet szüleményei

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 19:15
Sellők, sárkányok, griffek – mindről azt hisszük, hogy csak a képzelet szüleményei. Pedig vannak olyan mitikus lények, amelyek nemcsak a mesékben és a legendákban léteznek, hanem nagyon is valósak. Ezért most összegyűjtöttünk 5 titokzatos teremtményt, amelyek közül néhánnyal még napjainkban is találkozhatsz.
A mitikus lényekről szóló történetek elképesztően érdekesek, hiszen elmossák a valóság és a képzelet közötti határvonalat. És bár a legtöbbjükről úgy hisszük, csak a képzelet szüleményei, többségük nagyon is valós. Sőt, néhányukkal még napjainkban is összesodorhat a szél. De vajon melyek ezek a teremtmények?

Egy mitikus lényt, azaz egy sellőt ábrázoló kép.
Némelyik mitikus lény még napjainkban is köztünk él
Fotó: Shutterstock
  • Valószínűleg még álmaidban sem gondoltad volna, hogy ezek a lények valóban léteztek vagy léteznek.
  • Némelyikükkel még napjainkban is találkozhatsz.
  • Bár létezésüket nem támasztják alá fotók, szakértők igazolják a létezésüket.

Valódi mitikus lények, amik nem csak a mesékben léteztek

A mitikus történetek egészen magukkal ragadóak, főszereplőik azonban néha olyan tréfás tulajdonságokkal vannak felruházva, amelyek nem hagyják, hogy higgyünk bennük. Bár sok esetben nincs közvetlen bizonyíték a létezésükre, mégis szinte kétségkívül állíthatjuk: ezek a mesebeli lények valóban éltek vagy élnek. Most azon kezdted el törni a fejed, hogy vajon miért nincsenek róluk képek? Akkor halkan megsúgjuk, hogy többségükről vannak, csak összetéveszted őket valami egészen mással. Lássuk is, kik ők!

Sellő

Neked is azonnal A kis hableány ugrott be? Rengeteg legenda kering a félig ember, félig hal teremtményekről, akik nem voltak olyan szépek, mint Ariel, sőt kifejezetten férfias vonásokkal rendelkeztek. De hiszen a sellők nem nők? Nos, a lények, akiket sellőknek nevezünk, tulajdonképpen lamantinok és dugongok, amelyeket tengeri teheneknek is neveznek, csak a tengerészek kicsit másképp látták őket.

Egy mitikus lény, azaz egy sellő úszkál a vízben.
A sellők a tengeri tehenek megfelelői
Fotó: GettyImages

Sárkányok

Manapság rengeteg fantasyban felbukkannak a sárkányok, azonban hitted volna, hogy valóban léteztek? Bár leírásuk igen változatos, a lényeket nem csak egy kultúra említi. Ez arra enged következtetni, hogy a teremtmények a dinoszauruszok megfelelői, akiknek a maradványait a bennszülöttek találták meg, és az alapján írták le őket.

Egy mitikus lényt, azaz egy sárkányt ábrázoló kép.
A sárkányok valójában dinoszauruszok voltak
Fotó: GettyImages

Kraken

Az egyik legfélelmetesebb vízi szörny a kraken volt, amiről a tengerészek hátborzongató legendákat zengtek. A leírások szerint a kraken egy óriási, polipszerű teremtmény volt, ami megtámadta és elsüllyesztette a hajókat. De valóban létezett? Bizony! A vízi szörny valójában a ma is létező óriáskalmár megfelelője, amely bár hatalmas, jóval kisebb és ártatlanabb, mint a szóbeszédben.

Egy mitikus lényt, azaz egy krakent ábrázoló illusztráció.
A kraken az óriáskalmár megfelelője
Fotó: GettyImages

Unikornis

Egyenesen rajongtunk a mesékben felbukkanó meseszép unikornisokért és persze a különleges lényt ábrázoló játékokért is. Azonban meglepő módon ez a teremtmény valószínűleg nem egy mesés lóra utalt, hanem egy kihalt orrszarvú fajra. Bár a legendákban felbukkanó egyszarvúak szintén négy lábon járnak szarvval a fejükön, meg sem közelítik a valódi szibériai unikornist.

Egy mitikus lényt, azaz egy unikornist ábrázoló kép.
Az unikornisok valójában egy kihalt orrszarvú fajra utalnak
Fotó: GettyImages

Griff

Valószínűleg még álmaidban sem gondoltad volna, hogy a sas és az oroszlán ötvözéséből született griff, amely még repülni is tudott, valóban létezett. A lény ugyanis a Protoceratops, egy dinoszauruszfaj volt, amely szintén négy lábon járt és csőrrel rendelkezett, viszont nem voltak szárnyai.

Mitikus lények, avagy griffek kőbe vésve.
A griffek szintén egy dinoszauruszra utalnak
Fotó: GettyImages

