Halálos balesetet szenvedett, már nem lehetett megmenteni a 23 éves focista életét

Tragikus autóbalesetben életét vesztette Dominiq Ponder, a Colorado Buffaloes 23 éves sportolója. Az amerikai focista vasárnap hajnalban halt meg egy balesetben – erősítette meg a Colorado State Patrol.

A fiatal focista a helyszínen meghalt

Fotó: Unsplash

A focista életét már nem tudták megmenteni

A hatóságok tájékoztatása szerint Ponder egy 2023-as Teslát vezetett az Egyesült Államokban, a coloradói Boulder megyében, amikor egy kanyarban elveszítette uralmát a jármű felett, nekicsapódott a szalagkorlátnak, majd egy villanyoszlopnak ütközött, végül pedig legurult egy töltésen.

A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, halálát a helyszínen megállapították. A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a sebesség szerepet játszhatott a balesetben, ugyanakkor a nyomozás még folyamatban van.

A tragikus hírt Deion Sanders, a Colorado Buffaloes vezetőedzője jelentette be közösségi oldalán.

Istenem, kérlek, vigasztald a Ponder családot, barátokat és szeretteit! Dom az egyik kedvencem volt! Szeretett, tisztelt és született vezető volt

– írta a tréner.

Fernando Lovo, a Colorado sportigazgatója az ESPN-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:

A CU Athletics teljes családja mélyen megrendült Dominiq Ponder tragikus halála miatt. Megtestesítette a szenvedély, lelkesedés, vezetői képesség, keménység és intelligencia értékeit, amelyeket csapattársai és edzői egyaránt nagyra tartottak. Szívünk a családjával és csapattársaival van ebben a nehéz időszakban.

Ponder Floridából, Opa Lockából származott. Egyetemi pályafutását a Bethune-Cookman Egyetemen kezdte, majd átigazolt a Colorado csapatához, ahol az elmúlt két idényt töltötte - írja a People.