Szalah miatt súlyos dologgal vádolják Szoboszlait – videó

Szoboszlai Dominik szombaton több mint négy év után rontott tizenegyest tétmérkőzésen a Burnley elleni hazai Premier League-találkozón (legutóbb, sőt karrierje során először még a Bundesligában, az RB Leipzig színeiben a Bayer Leverkusen ellen hibázott, akkor Lukas Hradecky védte a büntetőjét). A Liverpool idei szezonjának eddigi legjobbja előzőleg – egy bombagólja után – az angol harmadosztályú Barnsley ellen végül 4-1-re megnyert FA-kupamérkőzésen követett el szarvashibát a vendégcsapat egyenlítése előtt, most pedig a hazai pályán vereséggel felérő 1-1 után volt nagyon fájó a hibája. Hangsúlyozzuk: nyilvánvalóan csak egy tőle szokatlan hiba, mert sokan ennél rosszabbat sugallnak róla.

Sunyi vád terjed Szoboszlai Dominik elhibázott tizenegyeséről

Fotó: Getty Images

A közösségi oldalakon gyorsan terjedő mémvideóval arra a blődségre utalnak, hogy az amúgy biztos ítéletvégrehajtó Szoboszlai most szándékosan trafálta el ilyen erővel a lécet:

🚨 DOMINIK SZOBOSZLAI BLASTS THE PENALTY WIDE — HEARTBREAK FOR THE CROWD! 😱❌ pic.twitter.com/PLlrduXMN5 — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 17, 2026

Összeesküvés-elmélet terjed Szoboszlai Dominikról

A vele sokszor párhuzamba állított egykori liverpooli vezéregyéniség, Steven Gerrard egy fölérúgott tizenegyese látható a felvételen, miután a középpályás lövés előtt kinézett akkori edzőjére, Roy Hodgsonra.

Szoboszlai to Arne Slot today



pic.twitter.com/7t76tGtVWN — Connor (@Connor_LFC8) January 17, 2026

A kontextusból és a kísérő szövegekből világosan kiderül: arra céloznak, hogy Szoboszlai most a Pool kirúgás szélén álló edzője, Arne Slot ellen dolgozott a tizenegyese – szerintük szándékos – elhibázásával. A bajnoki címvédő idei gyenge szereplése miatt szorult helyzetbe került holland szakember ugyanis bajszot akasztott légiósunk legjobb liverpooli barátjával, Mohamed Szalah-val.

A könnyebb érthetőég kedvéért még manipulált fotót is készítettek, amelyen Gerrard arcát Szoboszlaiéra, Hodgson fizimiskáját pedig Slotéra cserélték:

Több hozzászóló csatolta azt a felvételt is, amelyen Szoboszlai a közelmúltban megvillantotta a technikai tudását, és ötből négyszer a lécre lőtte a labdát. Persze egészen máshogy, egészen más körülmények között!

"Megismétlődött ugyanaz 15 év múltán";

"Egyetlen rossz meccs nem veheti el tőle mindazt, amit eddig produkált"

"Egy részem reméli, hogy tényleg szándékos volt, de ez sem jelentene sok jót";