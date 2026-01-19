Szalah miatt súlyos dologgal vádolják Szoboszlait – videó

Szoboszlai Dominik szombaton több mint négy év után rontott tizenegyest tétmérkőzésen a Burnley elleni hazai Premier League-találkozón (legutóbb, sőt karrierje során először még a Bundesligában, az RB Leipzig színeiben a Bayer Leverkusen ellen hibázott, akkor Lukas Hradecky védte a büntetőjét). A Liverpool idei szezonjának eddigi legjobbja előzőleg – egy bombagólja után – az angol harmadosztályú Barnsley ellen végül 4-1-re megnyert FA-kupamérkőzésen követett el szarvashibát a vendégcsapat egyenlítése előtt, most pedig a hazai pályán vereséggel felérő 1-1 után volt nagyon fájó a hibája. Hangsúlyozzuk: nyilvánvalóan csak egy tőle szokatlan hiba, mert sokan ennél rosszabbat sugallnak róla.
A közösségi oldalakon gyorsan terjedő mémvideóval arra a blődségre utalnak, hogy az amúgy biztos ítéletvégrehajtó Szoboszlai most szándékosan trafálta el ilyen erővel a lécet:
A vele sokszor párhuzamba állított egykori liverpooli vezéregyéniség, Steven Gerrard egy fölérúgott tizenegyese látható a felvételen, miután a középpályás lövés előtt kinézett akkori edzőjére, Roy Hodgsonra.
A kontextusból és a kísérő szövegekből világosan kiderül: arra céloznak, hogy Szoboszlai most a Pool kirúgás szélén álló edzője, Arne Slot ellen dolgozott a tizenegyese – szerintük szándékos – elhibázásával. A bajnoki címvédő idei gyenge szereplése miatt szorult helyzetbe került holland szakember ugyanis bajszot akasztott légiósunk legjobb liverpooli barátjával, Mohamed Szalah-val.
A könnyebb érthetőég kedvéért még manipulált fotót is készítettek, amelyen Gerrard arcát Szoboszlaiéra, Hodgson fizimiskáját pedig Slotéra cserélték:
Több hozzászóló csatolta azt a felvételt is, amelyen Szoboszlai a közelmúltban megvillantotta a technikai tudását, és ötből négyszer a lécre lőtte a labdát. Persze egészen máshogy, egészen más körülmények között!
"Megismétlődött ugyanaz 15 év múltán";
"Egyetlen rossz meccs nem veheti el tőle mindazt, amit eddig produkált"
"Egy részem reméli, hogy tényleg szándékos volt, de ez sem jelentene sok jót";
"Azzal az előző óriási hibájával együtt ez tényleg véletlen lenne?"
"Egész évben a vállán vitte a csapatot, a két meccs a két hibájával talán azt jelzi, hogy elfáradt"
– sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek.
A Liverpool legközelebb már az újra beinduló Bajnokok Ligájában játszik, szerdán (21.00) a francia Olympique Marseille vendégeként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.