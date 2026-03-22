Átvertek mindenkit, csalt a bíró Szoboszlaiék meccsén?

Kerkez Milos ravasz találata kevésnek bizonyult a Liverpoolnak a Brighton otthonában: a címvédő 2-1-es vereséget szenvedett a szombati mérkőzésen, így továbbra sem tudott visszakapaszkodni a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy hely valamelyikére. A lefújás után – Kerkez lecserélése és esetleges sérülése mellett– a duplázó Danny Welbeck második találata szolgáltatta a fő beszédtémát: a jelenetnél úgy tűnt, a rutinos támadó lesen tartózkodott, a játékvezető azonban mégis érvényesnek ítélte a gólt.

Szoboszlaiék a Brighton-Liverpool mérkőzésen nem voltak képesek megismételni a Galatasaray ellen mutatott játékot / Fotó: Mike Hewitt

Lesgól miatt kapott ki a Liverpool?

A közvetítése során a második találatnál a Premier League egy animációt is bemutatott, amely szerint a támadó a labda mögül indult. A felvétel azonban nem egyvonalból készült, ami nem a véletlen műve: Angliában az ilyen esetekben kissé átverik a nézőket.

A bajnokságban ugyanis félautomata lesrendszert használnak, amelyet az előző szezon elején vezettek be. Ezzel párhuzamosan elkezdték használni az úgynevezett "ötcentiméteres tolerancia" elvet is, amely a rendkívül szoros szituációknál kerül elő. Ennek következtében ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy egy hajszálnyi lesről született gól mégis szabályosnak minősül – ahogyan Welbeck második találata esetében is történt.

Ezzel szemben a Bajnokok Ligájában alkalmazott, milliméteres pontosságú technológia alapján ezt a gólt nagy valószínűséggel érvénytelenítették volna.

🚨❌Incorrect offside decision by VAR in the Birghton vs. Liverpool match.



📸Welbeck was slightly ahead of the ball in Brighton's second goal.



👉The goal was given due to the Premier League's 5cm "tolerance level". pic.twitter.com/qgVkzxhejd — FutOffsides (@FutOffsides) March 21, 2026

A Liverpool így pont nélkül volt kénytelen távozni, és a vereség mellett több súlyos csapás is érte a csapatot: Hugo Ekitikét már az első félidőben sérülés miatt le kellett cserélni, míg a hajrában Kerkez Milos is sántítva hagyta el a pályát, és ment az orvosi stábhoz. Egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a problémája. Az azonban mindenképpen biztató, hogy Arne Slot vezetőedző a vereséget követő sajtótájékoztatón nem említette a magyar játékost, csupán az egyértelműen sérült francia csatárról beszélt.