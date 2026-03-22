Átvertek mindenkit, csalt a bíró Szoboszlaiék meccsén?

Kerkez Milos ravasz találata kevésnek bizonyult a Liverpoolnak a Brighton otthonában: a címvédő 2-1-es vereséget szenvedett a szombati mérkőzésen, így továbbra sem tudott visszakapaszkodni a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy hely valamelyikére. A lefújás után – Kerkez lecserélése és esetleges sérülése mellett– a duplázó Danny Welbeck második találata szolgáltatta a fő beszédtémát: a jelenetnél úgy tűnt, a rutinos támadó lesen tartózkodott, a játékvezető azonban mégis érvényesnek ítélte a gólt.
A közvetítése során a második találatnál a Premier League egy animációt is bemutatott, amely szerint a támadó a labda mögül indult. A felvétel azonban nem egyvonalból készült, ami nem a véletlen műve: Angliában az ilyen esetekben kissé átverik a nézőket.
A bajnokságban ugyanis félautomata lesrendszert használnak, amelyet az előző szezon elején vezettek be. Ezzel párhuzamosan elkezdték használni az úgynevezett "ötcentiméteres tolerancia" elvet is, amely a rendkívül szoros szituációknál kerül elő. Ennek következtében ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy egy hajszálnyi lesről született gól mégis szabályosnak minősül – ahogyan Welbeck második találata esetében is történt.
Ezzel szemben a Bajnokok Ligájában alkalmazott, milliméteres pontosságú technológia alapján ezt a gólt nagy valószínűséggel érvénytelenítették volna.
A Liverpool így pont nélkül volt kénytelen távozni, és a vereség mellett több súlyos csapás is érte a csapatot: Hugo Ekitikét már az első félidőben sérülés miatt le kellett cserélni, míg a hajrában Kerkez Milos is sántítva hagyta el a pályát, és ment az orvosi stábhoz. Egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a problémája. Az azonban mindenképpen biztató, hogy Arne Slot vezetőedző a vereséget követő sajtótájékoztatón nem említette a magyar játékost, csupán az egyértelműen sérült francia csatárról beszélt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.