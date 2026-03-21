Szoboszlai azonnal rohant, videón Kerkez Milos gólja

Másodszor is betalált Kerkez Milos bajnokin a Liverpool együttesében. A Brighton-Liverpool meccs a vendégek szempontjából borzasztóan kezdődött, mivel Hugo Ekitikét le kellett cserélni sérülés miatt. Nem sokkal később a vezetést is megszerezték a hazaiak, majd Kerkez Milos egyenlített A balhétvédnek az elsők között gratulált Szoboszlai Dominik. Ezzel a góllal a szünetben 1-1 az állás.
Kerkez másodszor volt eredményes a Liverpoolban a bajnokságban, korábban a Brentford ellen talált be. Íme videón az egyenlítő találat.
